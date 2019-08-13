Аэропорт Иркутска заподозрили в финансировании избирательных кампаний Действия с признаками коррупции обнаружила Контрольно-счетная палата
Контрольно-счетная палата региона при проверке АО «Международный аэропорт Иркутска» выявила, что организация в 2017-2018 годах часть своих средств направляла на благотворительность. Как сообщает IRK.ru, деньги направляли через фонд, который возглавляет руководитель службы протокола губернатора.
Депутаты заксобрания Иркутской области обратились в управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора по этому вопросу. Депутат Виталий Перетолчин усмотрел в действиях аэропорта признаки коррупции. 12 августа на заседании комиссии по контрольной деятельности заксобрания он отметил, что организация финансировала в том числе «избирательные кампании определенных фракций».
«Меня поражает положение вещей, что аэропорт финансирует благотворительную деятельность, когда имеется необходимость в восстановлении инфраструктуры. У нас взлетно-посадочная полоса требует ремонта, а мы тратим миллионы рублей на финансирование избирательных кампаний», — сказал депутат.
Заместитель начальника управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора Иркутской области Александр Ларионов сообщил, что информацию проанализируют и предоставят главе региона Сергею Левченко в течение месяца.
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