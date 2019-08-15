17 августа на набережной Гребного канала пройдет большой семейный праздник в формате пикника с рыбалкой и ухой.

С 10 утра до 10 вечера гостей ждет масса активностей: соревнования по рыбной ловле для профессионалов и любителей, уха-шоу от именитых шеф-поваров, которые обещают наварить 200 литров тайской, финской, кавказской, нижегородской и даже фруктовой ухи.

Кроме того, в программе праздника: мастер-классы, выступления музыкантов, развлечения для детей и «бейби-лов» — безопасные детские соревнования по рыбной ловле в бассейне с призами и подарками.