11-й Байкальский интернет-форум пройдет в Иркутске 5-6 сентября. Как сообщают организаторы, к лючевые темы очередного БИФа — тренды продвижения бизнеса в интернете в 2019 году и маркетинг в социальных сетях.

На форуме состоится панельная дискуссия «Продажи в Инстаграме» — на ней обсудят сложности продвижения и работы с клиентами в самой популярной соцсети. На форуме выступят представители «ВКонтакте», Mail.ru Group, AmoCRM и маркетологи иркутских компаний — они расскажут о новинках рекламных инструментов, которые помогают бизнесу продавать в интернете.

Хэдлайнер в этом году — управляющий партнер в московском агентстве Little Big Agency и сооснователь фэшн-стартапа Glove.me Максим Юрин. На мастер-классе Максим расскажет, как меньше чем за год его бизнес по производству перчаток вышел на обороты в несколько миллионов в месяц благодаря социальным сетям и работе с блогерами.

