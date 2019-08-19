Благотворительный забег «ЭКО-Трейл» состоится в Иркутске 31 августа Цель забега – привлечь внимание к вопросу уменьшения объема образуемых отходов, подлежащих утилизации
31 августа на острове «Любаша» в районе Жилкино состоится благотворительный забег «ЭКО-Трейл». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Для участников и гостей мероприятия будут организованы развлекательная программа, фото- и фудзоны, а также опэн-эйр с диджеем. К участию в забеге допускаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний к бегу.
Благотворительный забег состоится в рамках социального проекта «Чистое будущее», который направлен на разделение биологических и твердых отходов для переработки вторсырья. Основная цель забега — привлечь внимание горожан к вопросу уменьшения объема отходов, подлежащих утилизации. В Иркутске участники проекта «Чистое будущее» установили четыре пункта приема вторсырья.
В 9:00 начнется регистрация участников, в 10:40 запланировано торжественное открытие соревнований. В 14:30 — награждение призеров и победителей.
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