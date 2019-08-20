вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Екатеринбург
Екатеринбург
Россия
Войти
Россия
Новости20 августа 2019

Иркутян приглашают вместо покупки букета учителю пожертвовать деньги на благотворительность Средства для тяжелобольных детей принимает иркутское отделение организации инвалидов «Стеллариум»

РедакторЕкатерина Зырянова

Перед Днем знаний в Иркутске проходит благотворительная акция «Вместо букета – добрая монета!». Родителей школьников приглашают отказаться от покупки букета учителю и пожертвовать деньги на лечение тяжелобольных детей. Акцию проводит иркутское отделение международной общественной организации инвалидов «Стеллариум». 

Участникам предлагают предварительно обсудить идею с классным руководителем, всеми родителями и учениками. «Важно, что участие должно быть добровольным — каждый помогает только по своему желанию», — подчеркивают организаторы. Нужно подготовить заявку и указать количество участников, это необходимо для того, чтобы «Стеллариум» успел изготовить для всех памятные сувениры. Пожертвовать средства можно банковским переводом или иными способами, связавшись с организаторами акции. 

Share
0
скопировать ссылку

Читайте также:

Галереи
День знаний в снимках InstagramМы сделали подборку кадров, которые школьники выкладывают в свои Instagram-аккаунты
3
Галереи

День знаний в снимках Instagram Мы сделали подборку кадров, которые школьники выкладывают в свои Instagram-аккаунты

Транспорт

В честь 1 Сентября в метро школьникам будут дарить подарки

Все сувениры украшены символикой Московского метрополитена

0
Транспорт

В честь 1 Сентября в метро школьникам будут дарить подарки Все сувениры украшены символикой Московского метрополитена

Город

На Даниловском рынке к 1 Cентября открыли цветочный маркет

Здесь можно купить готовые букеты или составить свой собственный под руководством флористов

0
Город

На Даниловском рынке к 1 Cентября открыли цветочный маркет Здесь можно купить готовые букеты или составить свой собственный под руководством флористов

Подарки для ребёнка на День знаний дешевле 1 500 рублей
Гид The Village
Подарки для ребёнка на День знаний дешевле 1 500 рублейThe Village выбрал недорогие, но приятные сюрпризы, которые скрасят школьнику первый учебный день
8
Подарки для ребёнка на День знаний дешевле 1 500 рублей
Гид The Village

Подарки для ребёнка на День знаний дешевле 1 500 рублей The Village выбрал недорогие, но приятные сюрпризы, которые скрасят школьнику первый учебный день

Галереи
День знаний в снимках InstagramМы сделали подборку кадров, которые школьники выкладывают в свои Instagram-аккаунты
3
Галереи

День знаний в снимках Instagram Мы сделали подборку кадров, которые школьники выкладывают в свои Instagram-аккаунты

Транспорт

В честь 1 Сентября в метро школьникам будут дарить подарки

Все сувениры украшены символикой Московского метрополитена

0
Транспорт

В честь 1 Сентября в метро школьникам будут дарить подарки Все сувениры украшены символикой Московского метрополитена

Город

На Даниловском рынке к 1 Cентября открыли цветочный маркет

Здесь можно купить готовые букеты или составить свой собственный под руководством флористов

0
Город

На Даниловском рынке к 1 Cентября открыли цветочный маркет Здесь можно купить готовые букеты или составить свой собственный под руководством флористов

Подарки для ребёнка на День знаний дешевле 1 500 рублей
Гид The Village
Подарки для ребёнка на День знаний дешевле 1 500 рублейThe Village выбрал недорогие, но приятные сюрпризы, которые скрасят школьнику первый учебный день
8
Подарки для ребёнка на День знаний дешевле 1 500 рублей
Гид The Village

Подарки для ребёнка на День знаний дешевле 1 500 рублей The Village выбрал недорогие, но приятные сюрпризы, которые скрасят школьнику первый учебный день

Комментарии

0 комментариев

Тэги

Сюжет

Места

Новое и лучшее

Маршрут по Ural Music Night от The Village

«Кума»: Как работает екатеринбургский лоукостер среди салонов красоты

Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед

Как в кино: Пальто, плащи и куртки из «Реальных упырей», «Теоремы Зеро», «Загадочного убийства на Манхэттене»

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга

Первая полоса

Маршрут по Ural Music Night от The Village
Гид The Village
Маршрут по Ural Music Night от The VillageРейвы «Хлеба» и The Hatters, электроника во дворе ГЦСИ, фанк в «Доме Метенкова» и кое-что еще
0
Маршрут по Ural Music Night от The Village
Гид The Village

Маршрут по Ural Music Night от The Village Рейвы «Хлеба» и The Hatters, электроника во дворе ГЦСИ, фанк в «Доме Метенкова» и кое-что еще

«Кума»: Как работает екатеринбургский лоукостер среди салонов красоты
Новое в Екатеринбурге

«Кума»: Как работает екатеринбургский лоукостер среди салонов красоты

«Кума»: Как работает екатеринбургский лоукостер среди салонов красоты
Новое в Екатеринбурге

«Кума»: Как работает екатеринбургский лоукостер среди салонов красоты

Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед
Гид The Village
Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед
0
Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед
Гид The Village

Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед

Как в кино: Пальто, плащи и куртки из «Реальных упырей», «Теоремы Зеро», «Загадочного убийства на Манхэттене»
Вещи
Как в кино: Пальто, плащи и куртки из «Реальных упырей», «Теоремы Зеро», «Загадочного убийства на Манхэттене»
0
Как в кино: Пальто, плащи и куртки из «Реальных упырей», «Теоремы Зеро», «Загадочного убийства на Манхэттене»
Вещи

Как в кино: Пальто, плащи и куртки из «Реальных упырей», «Теоремы Зеро», «Загадочного убийства на Манхэттене»

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга
Паттерн
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?
0
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга
Паттерн

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге
Архитектура

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге
Архитектура

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге

Сходить на скачки, попробовать старинную русскую кухню: Зачем ехать в Висим под Нижним Тагилом
СПЕЦПРОЕКТ
Сходить на скачки, попробовать старинную русскую кухню: Зачем ехать в Висим под Нижним ТагиломКак туда добраться и сколько это все стоит
0
Сходить на скачки, попробовать старинную русскую кухню: Зачем ехать в Висим под Нижним Тагилом
Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ

Сходить на скачки, попробовать старинную русскую кухню: Зачем ехать в Висим под Нижним Тагилом Как туда добраться и сколько это все стоит

Ural Music Night, салон «Вино, я люблю тебя!», выставка «Авангард. На телеге в ХХI век»
События недели

Ural Music Night, салон «Вино, я люблю тебя!», выставка «Авангард. На телеге в ХХI век»Что посетить в Екатеринбурге до 20 сентября

0
Ural Music Night, салон «Вино, я люблю тебя!», выставка «Авангард. На телеге в ХХI век»
События недели

Ural Music Night, салон «Вино, я люблю тебя!», выставка «Авангард. На телеге в ХХI век» Что посетить в Екатеринбурге до 20 сентября

Торт «Гиннесс» в Breadway и семейный бранч в «Дубровине»
Новости ресторанов
Торт «Гиннесс» в Breadway и семейный бранч в «Дубровине»А также новая такерия и азиатский бар
0
Торт «Гиннесс» в Breadway и семейный бранч в «Дубровине»
Новости ресторанов

Торт «Гиннесс» в Breadway и семейный бранч в «Дубровине» А также новая такерия и азиатский бар

Как прошла первая в истории Ural Pride Week
Комментарии
Как прошла первая в истории Ural Pride Week«Надеемся проводить такой фестиваль каждый год»
0
Как прошла первая в истории Ural Pride Week
Комментарии

Как прошла первая в истории Ural Pride Week «Надеемся проводить такой фестиваль каждый год»

20 главных театральных премьер осени в Екатеринбурге
Планы на сезон

20 главных театральных премьер осени в Екатеринбурге

20 главных театральных премьер осени в Екатеринбурге
Планы на сезон

20 главных театральных премьер осени в Екатеринбурге

В ТЦ «Омега» на Уралмаше появится кинокультурный центр
Город
В ТЦ «Омега» на Уралмаше появится кинокультурный центрКак он будет выглядеть
0
В ТЦ «Омега» на Уралмаше появится кинокультурный центр
Город

В ТЦ «Омега» на Уралмаше появится кинокультурный центр Как он будет выглядеть

«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа
Фильмы недели
«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа В кино — с 17 сентября
0
«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа
Фильмы недели

«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа В кино — с 17 сентября

Отказаться от чайных пакетиков
Хорошая привычка
Отказаться от чайных пакетиковЧтобы жить экологичнее
2
Отказаться от чайных пакетиков
Хорошая привычка

Отказаться от чайных пакетиков Чтобы жить экологичнее

Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
Гид The Village
Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
0
Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
Гид The Village

Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?

Распродажа в Zara, классика денима в Levi’s и скидки до 70 % в «Л’Этуаль»
Скидки недели

Распродажа в Zara, классика денима в Levi’s и скидки до 70 % в «Л’Этуаль»А также дроп от уральского бренда hsh, новинки от Avgvst и коллекция обуви от N.early N.aked

0
Распродажа в Zara, классика денима в Levi’s и скидки до 70 % в «Л’Этуаль»
Скидки недели

Распродажа в Zara, классика денима в Levi’s и скидки до 70 % в «Л’Этуаль» А также дроп от уральского бренда hsh, новинки от Avgvst и коллекция обуви от N.early N.aked

«Когда нас увидел друг, то назвал пидорасами»
Личный опыт

«Когда нас увидел друг, то назвал пидорасами»Иван Ленков — о жизни гея в маленьком закрытом городе на Урале

«Когда нас увидел друг, то назвал пидорасами»
Личный опыт

«Когда нас увидел друг, то назвал пидорасами» Иван Ленков — о жизни гея в маленьком закрытом городе на Урале

Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Гаджеты
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
0
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Гаджеты

Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов

«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке
Фильмы недели
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение
1
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке
Фильмы недели

«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение

«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
Словарный запас
«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
1
«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
Словарный запас

«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье

Подпишитесь на рассылку