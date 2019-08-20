Иркутян приглашают вместо покупки букета учителю пожертвовать деньги на благотворительность Средства для тяжелобольных детей принимает иркутское отделение организации инвалидов «Стеллариум»
Перед Днем знаний в Иркутске проходит благотворительная акция «Вместо букета – добрая монета!». Родителей школьников приглашают отказаться от покупки букета учителю и пожертвовать деньги на лечение тяжелобольных детей. Акцию проводит иркутское отделение международной общественной организации инвалидов «Стеллариум».
Участникам предлагают предварительно обсудить идею с классным руководителем, всеми родителями и учениками. «Важно, что участие должно быть добровольным — каждый помогает только по своему желанию», — подчеркивают организаторы. Нужно подготовить заявку и указать количество участников, это необходимо для того, чтобы «Стеллариум» успел изготовить для всех памятные сувениры. Пожертвовать средства можно банковским переводом или иными способами, связавшись с организаторами акции.
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