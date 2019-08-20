Пострадавшие от паводка города Иркутской области не готовы к отопительному сезону В Нижнеудинске, Байкальске и Тулуне есть проблемы при подготовке к зиме
В Байкальске, Тулуне и Нижнеудинске, которые затопило этим летом в Иркутской области, есть проблемы с подготовкой к отопительному сезону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова полпреда в СФО Сергея Меняйло.
Как отметил полномочный представитель президента, ТЭЦ в Байкальске изношена и не соответствует экологическим требованиям, ранее было принято решение перевести ее на альтернативные источники теплоснабжения.
Также у «Облкоммунэнерго», которая обслуживает в Иркутске более 390 тысяч потребителей, есть проблемы с ремонтом сетей. «В период ликвидации последствий паводка ремонтно-восстановительные работы проводились с привлечением сторонних организаций. Это говорит о том, что "Облкоммунэнерго" не хватает сил и средств», — пояснил Меняйло.
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