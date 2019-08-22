Авиакомпания «СиЛА» совершит технический рейс из Иркутска на Ольхон После этого будет приниматься решение о запуске регулярных рейсов
23 августа авиакомпания «СиЛА» совершит технический рейс по маршруту Иркутск–Хужир. Как сообщает пресс-служба организации, полет продлится час.
По предварительной информации, после технического рейса будет рассматриваться вопрос возобновления авиасообщения с островом Ольхон. В 2014 году авиакомпания уже совершала подобный технический рейс, однако полеты так и не согласовали.
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