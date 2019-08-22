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Новости22 августа 2019

Авиакомпания «СиЛА» совершит технический рейс из Иркутска на Ольхон После этого будет приниматься решение о запуске регулярных рейсов

РедакторЕкатерина Зырянова

23 августа авиакомпания «СиЛА» совершит технический рейс по маршруту Иркутск–Хужир. Как сообщает пресс-служба организации, полет продлится час.

По предварительной информации, после технического рейса будет рассматриваться вопрос возобновления авиасообщения с островом Ольхон. В 2014 году авиакомпания уже совершала подобный технический рейс, однако полеты так и не согласовали. 

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