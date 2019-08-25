Иркутский авиазавод опубликовал на YouTube видео покраски самолета МС-21. Сообщается, что на этой модели впервые установлен пассажирский салон в двухклассной компоновке.

Премьерный показ самолетов МС-21-300 состоится на авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет в городе Жуковский с 27 августа по 1 сентября. Один самолет примет участие в демонстрационных полетах, два будут находиться на статических стоянках.