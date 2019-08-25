Новости25 августа 2019
В Черемхово испекли черемуховый пирог длиной 33 метра Рекорд, поставленный на День города, занесли в книгу рекордов Иркутской области
В Черемхово 24 августа испекли пирог длиной 33 метра 15 сантиметров. В этот день там отпраздновали День города, День шахтера и подвели итоги Черемухового фестиваля. Как сообщает «Глагол. Иркутское обозрение», в изготовлении пирога приняли участие семь кулинарных предприятий.
На выпечку ушло 100 килограммов пшеничной и 15 черемуховой муки, 400 яиц, 42 литра молока и 10 килограммов сметаны. Получилось 1700 порций. Пирог занесли в книгу рекордов Иркутской области.
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