В Черемхово 24 августа испекли пирог длиной 33 метра 15 сантиметров. В этот день там отпраздновали День города, День шахтера и подвели итоги Черемухового фестиваля. Как сообщает «Глагол. Иркутское обозрение», в изготовлении пирога приняли участие семь кулинарных предприятий.

На выпечку ушло 100 килограммов пшеничной и 15 черемуховой муки, 400 яиц, 42 литра молока и 10 килограммов сметаны. Получилось 1700 порций. Пирог занесли в книгу рекордов Иркутской области.