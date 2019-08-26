Росстат насчитал в Иркутской области 68 населенных пунктов без жителей. Как сообщают «Вести Иркутск», в 146 селах численность — не более 10 человек. Больше всего таких населенных пунктов на севере региона — в Тайшетском, Казачинско-Ленском, Усть-Илимском районах.

«Тенденция такая, мне кажется, общемировая. Урбанизация. Люди стекаются к крупным городам. Либо живут в тех же селах, но рядом с крупными городами. Почему у нас увеличивается население Иркутского района, Шелеховского — потому что это пригородные районы, они рядом с областным центром. И как раз куда переезжают с северов люди, которые покидают небольшие населенные пункты», — отметила заместитель руководителя Иркутскстата Елена Сигачёва.