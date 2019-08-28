В понедельник Тверской суд Москвы вынес неожиданное решение по иску либертарианцев, которые жаловались на отказ мэрии согласовать акцию протеста 31 августа. Столичное правительство обязали предоставить альтернативную площадку для шествия, что требуется по закону.



Однако сегодня Мосгорсуд восстановил статус-кво и отменил решение нижестоящей инстанции, поддержав мэрию, которая настаивала на законности отказа оппозиционерам.

На каком основании принято новое решение — еще предстоит выяснить. «Мы сами сейчас в шоке, там такое дело, которые невозможно было проиграть. По поводу шествия — пока думаем», — сообщил «МБХ медиа» секретарь московского отделения Либертарианской партии Ярослав Конвей.

