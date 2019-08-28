Мосгорсуд отменил решение, обязавшее мэрию предоставить площадку для митинга 31 августа «Такое дело невозможно было проиграть», — возмущаются либертарианцы
В понедельник Тверской суд Москвы вынес неожиданное решение по иску либертарианцев, которые жаловались на отказ мэрии согласовать акцию протеста 31 августа. Столичное правительство обязали предоставить альтернативную площадку для шествия, что требуется по закону.
Однако сегодня Мосгорсуд восстановил статус-кво и отменил решение нижестоящей инстанции, поддержав мэрию, которая настаивала на законности отказа оппозиционерам.
На каком основании принято новое решение — еще предстоит выяснить. «Мы сами сейчас в шоке, там такое дело, которые невозможно было проиграть. По поводу шествия — пока думаем», — сообщил «МБХ медиа» секретарь московского отделения Либертарианской партии Ярослав Конвей.
Позиции сторон
В мэрии посчитали, что Тверской суд вышел за пределы требований оппозиции, которые просили не альтернативную площадку, а настаивали на конкретном маршруте. Факт того, что альтернативу организаторы вообще не должны просить, поскольку предоставить ее — обязанность властей, столичное правительство, судя по всему, из виду упускает.
Апелляцию в Мосгорсуд подавала не только мэрия, но и сами либертарианцы — они требовали от суда признать запланированную акцию согласованной. Оппозиционеры ссылались на постановление пленума Верховного суда, согласно которому митинг автоматически становится согласованным, если власти в течение трех дней не предложили альтернатив (уведомление об акции было зарегистрировано 20 августа).
Что будет с шествием
Вне зависимости от согласований акция протеста 31 августа все-таки состоится: Любовь Соболь уже объявила о шествии от Чистых прудов до Пушкинской площади.
Комментарии
тут некоторые особо одаренные говорят, что дескать надо в суды подавать, все правовыми методами решать, ну вот отличный пример как все решается
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