Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на авиасалоне МАКС-2019 подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на слова главы гражданского дивизиона Равиля Хакимова.

Соглашения на 10 самолетов подписаны с казахской региональной компанией Bek Air, пять приобретет «Якутия». С кем заключены договоры на поставку еще пяти — не раскрывается.

МС-21 проходит сертификационные испытания. Собраны первые три машины. Первые поставки самолета запланированы на второе полугодие 2021 года. МС-21, по словам Равиля Хакимова, будет на 20% дешевле судов Boeing и Airbus аналогичного класса.