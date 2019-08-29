Производитель МС-21 подписал соглашение на поставку 20 самолетов Десять бортов приобретет казахская авиакомпания, пять — «Якутия», информация о еще пяти не раскрывается
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на авиасалоне МАКС-2019 подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на слова главы гражданского дивизиона Равиля Хакимова.
Соглашения на 10 самолетов подписаны с казахской региональной компанией Bek Air, пять приобретет «Якутия». С кем заключены договоры на поставку еще пяти — не раскрывается.
МС-21 проходит сертификационные испытания. Собраны первые три машины. Первые поставки самолета запланированы на второе полугодие 2021 года. МС-21, по словам Равиля Хакимова, будет на 20% дешевле судов Boeing и Airbus аналогичного класса.
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