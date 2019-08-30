«РБК»: РЖД готовится перестраивать московские вокзалы Вокруг них появится новое жилье и бизнес-проекты
РЖД собирается перестроить московские вокзалы и прилегающие к ним территории. Идею обсуждали на заседании инвестиционного комитета РЖД, пишет «РБК» со ссылкой на два источника, близких к его участникам.
Модернизация поможет повысить комфорт пассажиров и увеличить пропускную способность вокзалов. Вокруг них также планируют реализовывать бизнес-проекты и строить жилье.
Где пройдут работы
- Киевский, Белорусский и Курский вокзалы с территориями у железнодорожных путей до ТТК;
- Савеловский вокзал с грузовым двором Москва — Бутырская;
- Грузовой двор Москва — Митьково-2 в Сокольниках.
Общая площадь — 177 гектаров. Из них на вокзалы и перроны приходится 22,9 гектара.
Кто займется модернизацией
По данным «РБК», компания планирует заключить с дочерней фирмой «РЖД-недвижимость» договор на управление девелоперскими проектами на сумму до 704,3 миллиона рублей на 2020 год. Затем РЖД хочет зарабатывать на продаже инвесторам прав застройки территорий.
В пресс-службе РЖД напомнили о сотрудничестве с «Дом.РФ», которое должно помочь компании улучшить обслуживание пассажиров на вокзалах и получить «большую отдачу от собственных активов». В «Дом.РФ» ранее рассказывали, что вокзалы и станции по всей стране собираются превратить в «места притяжения и досуга».
РЖД также рассматривала возможность застроить площадь трех вокзалов, убрав там железнодорожные пути под землю.
Источник: «РБК»
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