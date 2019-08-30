Общая площадь — 177 гектаров. Из них на вокзалы и перроны приходится 22,9 гектара.

Кто займется модернизацией

По данным «РБК», компания планирует заключить с дочерней фирмой «РЖД-недвижимость» договор на управление девелоперскими проектами на сумму до 704,3 миллиона рублей на 2020 год. Затем РЖД хочет зарабатывать на продаже инвесторам прав застройки территорий.

В пресс-службе РЖД напомнили о сотрудничестве с «Дом.РФ», которое должно помочь компании улучшить обслуживание пассажиров на вокзалах и получить «большую отдачу от собственных активов». В «Дом.РФ» ранее рассказывали, что вокзалы и станции по всей стране собираются превратить в «места притяжения и досуга».

РЖД также рассматривала возможность застроить площадь трех вокзалов, убрав там железнодорожные пути под землю.



Источник: «РБК»

