1 сентября в Иркутске открылась новая школа № 33 в микрорайоне Лесной, дополнительный блок гимназии №25, а также школы №8 и №9 после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



В новую школу в Лесном 1 сентября пошли 600 детей. В трехэтажном здании предусмотрены кабинеты для занятий творчеством, библиотека, столовая, спортивный и актовый залы, зал для занятий хореографией. Также в школе оборудован плавательный 25-метровый бассейн, на территории — стадион с футбольным полем.

В микрорайоне Солнечный открыли дополнительный блок гимназии №25. В здании, рассчитанном на 500 учеников, расположены учебные классы, библиотека, игровые комнаты, спортивный зал, медкабинет. Внутренний дизайн школы посвящен писателю Александру Пушкину и сибирским писателям.