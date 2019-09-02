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Новости2 сентября 2019

В иркутском микрорайоне Лесной открылась новая школа Также у гимназии №25 открыли дополнительный блок

РедакторЕкатерина Зырянова

1 сентября в Иркутске открылась новая школа № 33 в микрорайоне Лесной, дополнительный блок гимназии №25, а также школы №8 и №9 после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

В новую школу в Лесном 1 сентября пошли 600 детей. В трехэтажном здании предусмотрены кабинеты для занятий творчеством, библиотека, столовая, спортивный и актовый залы, зал для занятий хореографией. Также в школе оборудован плавательный 25-метровый бассейн, на территории — стадион с футбольным полем.

В микрорайоне Солнечный открыли дополнительный блок гимназии №25. В  здании, рассчитанном на 500 учеников, расположены учебные классы, библиотека, игровые комнаты, спортивный зал, медкабинет. Внутренний дизайн школы посвящен писателю Александру Пушкину и сибирским писателям.

 В этом году в иркутские школы пошли более 9,5 тысяч первоклассников. Это на 450 человек больше, чем в 2018-м. Всего в образовательных учреждениях города обучаются около 90 тысяч детей. В Иркутске в этом году также начали строить новый блок школы №14 на 525 мест. 

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