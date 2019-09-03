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Новости3 сентября 2019

Аллею сирени высадят в Академгородке Это сделают в честь Дня Академгородка 6 сентября

РедакторЕкатерина Зырянова

6 сентября в Иркутске отметят День Академгородка, в честь этого высадят сиреневую аллею. Как сообщает пресс-служба администрации города, также в рамках празднования состоится шествие от ИНЦ СО РАН по улице Лермонтова до памятного знака научным институтам.

Для детей будут работать интерактивные площадки с аниматорами, пройдет конкурс рисунков на асфальте. В 17:00 начнется концерт на площади Академгородка перед ДК «Юбилейный».

«В прошлом году нашему Академгородку исполнилось 55 лет. Эта дата стала своеобразной отправной точкой для начала его благоустройства. В этом году ведется комплексный ремонт двух дворов на улице Лермонтова. Приводим в порядок стадион школы №24. В этом году в рамках первого этапа там будет сделано футбольное поле, площадка для тренажеров, теннисная и многофункциональная площадки, беговые дорожки. Также обустроим тротуары, установим ограждение, реконструируем освещение. Завершаются работы по установке фонтана на центральной площади Академгородка», — рассказал мэр Дмитрий Бердников. 

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