Правительство поддержало законопроект, который предполагает введение административной ответственности водителей за пьяное вождение только в случае обнаружения более 0,3 грамма алкоголя на литр крови. Об этом сообщается на сайте правительства.

В сообщении утверждается, что поправки смогут устранить правовые пробелы в обеспечении безопасности движения. Сейчас водитель может лишиться прав при обнаружении более 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, при этом граница содержания алкоголя в крови не определена.