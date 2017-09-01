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В правительстве одобрили введение новой нормы содержания алкоголя в организме водителя Это позволит «устранить правовые пробелы в области обеспечения безопасности дорожного движения»

Правительство поддержало законопроект, который предполагает введение административной ответственности водителей за пьяное вождение только в случае обнаружения более 0,3 грамма алкоголя на литр крови. Об этом сообщается на сайте правительства.

В сообщении утверждается, что поправки смогут устранить правовые пробелы в обеспечении безопасности движения. Сейчас водитель может лишиться прав при обнаружении более 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, при этом граница содержания алкоголя в крови не определена.

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Познакомьтесь с экспертами, которые помогают сажать за антивоенную позицию в Петербурге
Репрессии

Познакомьтесь с экспертами, которые помогают сажать за антивоенную позицию в Петербурге
Это преподаватели СПбГУ

Большое интервью с политологом Ильей Матвеевым

Большое интервью с политологом Ильей Матвеевым«Бутер Бродский», муниципальная политика, чилийская хунта и досмотры в метро

Большое интервью с политологом Ильей Матвеевым

Большое интервью с политологом Ильей Матвеевым «Бутер Бродский», муниципальная политика, чилийская хунта и досмотры в метро

Что делать в Ереване во второй половине марта
Что делать в Ереване во второй половине марта Kedr Livanskiy, большой маркет и новые части «Джона Уика» и «Крика»
Что делать в Ереване во второй половине марта
Расписание

Что делать в Ереване во второй половине марта
Kedr Livanskiy, большой маркет и новые части «Джона Уика» и «Крика»

Что говорят на российском телевидении о смерти
Что говорят на российском телевидении о смерти «Лучше умереть на войне, чем от болезни или пьянства»
Что говорят на российском телевидении о смерти
Ситуация

Что говорят на российском телевидении о смерти
«Лучше умереть на войне, чем от болезни или пьянства»

Оказались в Грузии? Вот 8 фильмов, чтобы лучше понять эту страну
Оказались в Грузии? Вот 8 фильмов, чтобы лучше понять эту страну Феминистская притча о кровной мести, док Netflix о меновой торговле и ЛГБТ-мелодрама
Оказались в Грузии? Вот 8 фильмов, чтобы лучше понять эту страну
Кино

Оказались в Грузии? Вот 8 фильмов, чтобы лучше понять эту страну
Феминистская притча о кровной мести, док Netflix о меновой торговле и ЛГБТ-мелодрама

«Тепло» — музыкальный сборник представителей локальных сцен: от Якутска до Буэнос-Айреса
«Тепло» — музыкальный сборник представителей локальных сцен: от Якутска до Буэнос-Айреса От эмо до интеллигентного драм-н-бейса
«Тепло» — музыкальный сборник представителей локальных сцен: от Якутска до Буэнос-Айреса
Новая музыка

«Тепло» — музыкальный сборник представителей локальных сцен: от Якутска до Буэнос-Айреса
От эмо до интеллигентного драм-н-бейса

Роскомнадзор против всех. За что ведомство блокировало даже самые безобидные и не политические ресурсы?
Роскомнадзор против всех. За что ведомство блокировало даже самые безобидные и не политические ресурсы?
Роскомнадзор против всех. За что ведомство блокировало даже самые безобидные и не политические ресурсы?
Блокировки

Роскомнадзор против всех. За что ведомство блокировало даже самые безобидные и не политические ресурсы?

«Смотрите внимательнее!»: Николай Овчинников — об обличающих колонках и российской музыке во время войны
«Смотрите внимательнее!»: Николай Овчинников — об обличающих колонках и российской музыке во время войны
«Смотрите внимательнее!»: Николай Овчинников — об обличающих колонках и российской музыке во время войны
Мнение

«Смотрите внимательнее!»: Николай Овчинников — об обличающих колонках и российской музыке во время войны

☮️ О войне по воскресеньям. Выпуск 13 марта

Пять минут — для самого важного, что случилось на войне за неделю

Итоги недели

☮️ О войне по воскресеньям. Выпуск 13 марта
Пять минут — для самого важного, что случилось на войне за неделю