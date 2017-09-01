В Иркутске пройдут гастроли Большого театра кукол из Санкт-Петербурга Иркутянам представят три спектакля
Со 2 по 5 сентября в Иркутском областном театре кукол «Аистёнок» в рамках федеральной программы «Большие гастроли» пройдут спектакли Большого театра кукол из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Иркутянам представят три постановки: сказку «Колобок», авторский спектакль актёра и режиссёра Дениса Казачука «140 ударов в минуту. Путешествие из детства» и спектакль «Холстомер. Хроника спасения одной души» по повести Льва Толстого.
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