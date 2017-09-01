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В Иркутске пройдут гастроли Большого театра кукол из Санкт-Петербурга Иркутянам представят три спектакля

Со 2 по 5 сентября в Иркутском областном театре кукол «Аистёнок» в рамках федеральной программы «Большие гастроли» пройдут спектакли Большого театра кукол из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутянам представят три постановки: сказку «Колобок», авторский спектакль актёра и режиссёра Дениса Казачука «140 ударов в минуту. Путешествие из детства» и спектакль «Холстомер. Хроника спасения одной души» по повести Льва Толстого.

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Танцуй и помогай: 8 клубов Стамбула От эмигрантского радиобара до места, где собираются турецкие металлисты
Танцуй и помогай: 8 клубов Стамбула
Гид The Village

Танцуй и помогай: 8 клубов Стамбула
От эмигрантского радиобара до места, где собираются турецкие металлисты

Казус Волкова-Венедиктова. Колонка Льва Левченко — о возвращении российской публичной политики
Казус Волкова-Венедиктова. Колонка Льва Левченко — о возвращении российской публичной политики Ну, типа
Казус Волкова-Венедиктова. Колонка Льва Левченко — о возвращении российской публичной политики
Колонки

Казус Волкова-Венедиктова. Колонка Льва Левченко — о возвращении российской публичной политики
Ну, типа

«Остров собак»: Коронавирус, государственные репрессии и протесты
«Остров собак»: Коронавирус, государственные репрессии и протесты Пересматриваем провидческий анимационный шедевр вместе с Алисой Таёжной
«Остров собак»: Коронавирус, государственные репрессии и протесты
новая классика

«Остров собак»: Коронавирус, государственные репрессии и протесты
Пересматриваем провидческий анимационный шедевр вместе с Алисой Таёжной

7 винтажных магазинов Стамбула
7 винтажных магазинов Стамбула Солнцезащитные очки Jean Paul Gaultier из коллекции 70-х годов и американские рубашки лесоруба по цене чашки кофе
7 винтажных магазинов Стамбула
Гид The Village

7 винтажных магазинов Стамбула
Солнцезащитные очки Jean Paul Gaultier из коллекции 70-х годов и американские рубашки лесоруба по цене чашки кофе

10 лучших книг-переписок: Выбор «Подписных изданий»
10 лучших книг-переписок: Выбор «Подписных изданий» Якобсон и Леви-Стросс, Арендт и Ясперс, Екатерина Великая и Вольтер, а еще Салли Руни
10 лучших книг-переписок: Выбор «Подписных изданий»
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10 лучших книг-переписок: Выбор «Подписных изданий»
Якобсон и Леви-Стросс, Арендт и Ясперс, Екатерина Великая и Вольтер, а еще Салли Руни

Русские продолжают оставаться врагами в видеоиграх даже после холодной войны. Вот 7 таких сюжетов
Русские продолжают оставаться врагами в видеоиграх даже после холодной войны. Вот 7 таких сюжетов CCCР против Эйнштейна и Россия против Черноруссии
Русские продолжают оставаться врагами в видеоиграх даже после холодной войны. Вот 7 таких сюжетов
Игры

Русские продолжают оставаться врагами в видеоиграх даже после холодной войны. Вот 7 таких сюжетов
CCCР против Эйнштейна и Россия против Черноруссии

За счет чего The Last of Us уже стал главным сериалом года?
За счет чего The Last of Us уже стал главным сериалом года? Хуже монстров здесь только сами люди
За счет чего The Last of Us уже стал главным сериалом года?
Сериалы

За счет чего The Last of Us уже стал главным сериалом года?
Хуже монстров здесь только сами люди

«Ара! Русул! Канонс!» Как улицы Тбилиси победили местный закон об иноагентах

«Ара! Русул! Канонс!» Как улицы Тбилиси победили местный закон об иноагентахФоторепортаж Григория Радченко с протестов

«Ара! Русул! Канонс!» Как улицы Тбилиси победили местный закон об иноагентах

«Ара! Русул! Канонс!» Как улицы Тбилиси победили местный закон об иноагентах Фоторепортаж Григория Радченко с протестов

«Самдэй, самдэй»: Почему инди-рок так и остался предметом ностальгии?
«Самдэй, самдэй»: Почему инди-рок так и остался предметом ностальгии? Последний эпизод сериала об истории нью-йоркской сцены начала 2000-х
«Самдэй, самдэй»: Почему инди-рок так и остался предметом ностальгии?
Музыка

«Самдэй, самдэй»: Почему инди-рок так и остался предметом ностальгии?
Последний эпизод сериала об истории нью-йоркской сцены начала 2000-х