Тестировать российских школьников на интернет-зависимость С этой инициативой выступил петербургский депутат Алексей Цивилев
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предложил тестировать учеников российских школ на интернет-зависимость. С этим предложением депутат обратился к министру образования Ольге Васильевой, рассказали The Village в пресс-службе парламентария.
Цивилев считает, что проведение тестирования поможет выявить зависимость у детей на ранних стадиях и помочь школьникам в решении проблемы.
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