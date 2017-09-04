Акция памяти жертв Беслана в Санкт-Петербурге Участники движения «Весна» зажгли 334 свечи на Малой Садовой улице
Участники движения «Весна» провели в Санкт-Петербурге акцию памяти жертв теракта, который произошел в Беслане в 2004 году. Об этом говорится в сообщении на странице движения во «ВКонтакте».
Активисты зажгли 334 свечи и составили из них слово «Беслан».
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