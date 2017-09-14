На Байкале планируют запустить круизный флот Судна вместимостью от 20 до 100 человек будут работать по принципу «хаусбота»
На Байкале намерены развивать водный туризм и запустить круизный флот, сообщает Baikal Daily. План мероприятий по развитию этого направления разработало правительство России, Бурятии и Иркутской области на совещании в Улан-Удэ с участием замминистра транспорта России — главы Росморречфлота Виктора Олерского.
Вместимость судов — от 20 до 100 человек. Как отметил генеральный директор ГК «Истлэнд» Сергей Ерощено, такой вид отдыха, когда туристы путешествуют и живут на судне в комфортных условиях, называется «хаусбот».
Чтобы прочитать целиком, купите подписку. Она открывает сразу три издания
месяц
год
Подписка предоставлена Redefine.media. Её можно оплатить российской или иностранной картой. Продлевается автоматически. Вы сможете отписаться в любой момент.
На связи The Village, это платный журнал. Чтобы читать нас, нужна подписка. Купите её, чтобы мы продолжали рассказывать вам эксклюзивные истории. Это не дороже, чем сходить в барбершоп.
The Village — это журнал о городах и жизни вопреки: про искусство, уличную политику, преодоление, травмы, протесты, панк и смелость оставаться собой. Получайте регулярные дайджесты The Village по событиям в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване, Белграде, Стамбуле и других городах. Читайте наши репортажи, расследования и эксклюзивные свидетельства. Мир — есть все, что имеет место. Мы остаемся в нем с вами.