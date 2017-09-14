На Байкале намерены развивать водный туризм и запустить круизный флот, сообщает Baikal Daily. План мероприятий по развитию этого направления разработало правительство России, Бурятии и Иркутской области на совещании в Улан-Удэ с участием замминистра транспорта России — главы Росморречфлота Виктора Олерского.

Вместимость судов — от 20 до 100 человек. Как отметил генеральный директор ГК «Истлэнд» Сергей Ерощено, такой вид отдыха, когда туристы путешествуют и живут на судне в комфортных условиях, называется «хаусбот».