Карта петербургского метро с новыми станциями

На сайте петербургского метрополитена опубликовали обновленную карту со станциями «зеленой» ветки «Новокрестовская» и «Беговая». Кроме того, на новой карте появилась станция «Горный институт» (после «Театральной»), а станция «Обводный канал — 2» обозначена как «Каретная».

Также на новой схеме есть указатели автостанций «Парнас» и «Северный» и номер маршрута (автобус № 39), на котором можно добраться от станции «Московская» до аэропорта Пулково.