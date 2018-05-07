Карта петербургского метро с новыми станциями На сайте ГУП «Петербургский метрополитен» появилась обновленная карта подземки
На сайте петербургского метрополитена опубликовали обновленную карту со станциями «зеленой» ветки «Новокрестовская» и «Беговая». Кроме того, на новой карте появилась станция «Горный институт» (после «Театральной»), а станция «Обводный канал — 2» обозначена как «Каретная».
Также на новой схеме есть указатели автостанций «Парнас» и «Северный» и номер маршрута (автобус № 39), на котором можно добраться от станции «Московская» до аэропорта Пулково.
Ранее новые станции метро «Беговая» и «Новокрестовская» появились в приложении «Яндекс.Метро». Кроме того, пассажиры заметили в составах третьей линии новые наддверные схемы, по дизайну напоминающие московские. Интерактивная схема на сайте ГУП «Петербургский метрополитен» на момент написания заметки не изменилась.
В воскресенье, 13 мая, состоится пробный запуск станции метро «Новокрестовская». Событие приурочат к матчу «Зенит» — «СКА-Хабаровск». После него болельщики смогут бесплатно уехать с «Новокрестовской».
Станцию метро «Беговая», которую 13 мая должны были протестировать перед ЧМ-2018, будут использовать в полном объеме только при непредвиденных обстоятельствах.