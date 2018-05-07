10 марта, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Новости7 мая 2018

Карта петербургского метро с новыми станциями На сайте ГУП «Петербургский метрополитен» появилась обновленная карта подземки

Карта петербургского метро с новыми станциями

На сайте петербургского метрополитена опубликовали обновленную карту со станциями «зеленой» ветки «Новокрестовская» и «Беговая». Кроме того, на новой карте появилась станция «Горный институт» (после «Театральной»), а станция «Обводный канал — 2» обозначена как «Каретная».

Также на новой схеме есть указатели автостанций «Парнас» и «Северный» и номер маршрута (автобус № 39), на котором можно добраться от станции «Московская» до аэропорта Пулково.

Ранее новые станции метро «Беговая» и «Новокрестовская» появились в приложении «Яндекс.Метро». Кроме того, пассажиры заметили в составах третьей линии новые наддверные схемы, по дизайну напоминающие московские. Интерактивная схема на сайте ГУП «Петербургский метрополитен» на момент написания заметки не изменилась.

 В воскресенье, 13 мая, состоится пробный запуск станции метро «Новокрестовская». Событие приурочат к матчу «Зенит» — «СКА-Хабаровск». После него болельщики смогут бесплатно уехать с «Новокрестовской».

Станцию метро «Беговая», которую 13 мая должны были протестировать перед ЧМ-2018, будут использовать в полном объеме только при непредвиденных обстоятельствах.

Источник: сайт ГУП «Петербургский метрополитен», группа «Питертранспорт. Обозреватель транспорта СПб», dp.ru

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Альтернативная схема метро Санкт-Петербурга
Альтернативная схема метро Санкт-Петербурга
Фото со строящихся станций «Беговая» и «Новокрестовская»
Фото со строящихся станций «Беговая» и «Новокрестовская»
Станции метро «Юго-Западная» и «Путиловская» должны построить в 2022 году
Станции метро «Юго-Западная» и «Путиловская» должны построить в 2022 году
От «Приморской» до «Беговой» прошел пробный поезд
От «Приморской» до «Беговой» прошел пробный поезд

Тэги

Сюжет

Событие

Места

Бренды

Прочее

Новое и лучшее

Как платить за онлайн-сервисы в новой реальности

Что стоит купить про запас прямо сейчас

Что такое комплексное посттравматическое расстройство и как с ним жить

«Мы уверены, что откроемся»: Сотрудники закрывшихся магазинов — о том, вернутся ли крупные бренды в Россию

Какие бизнесы (пока) остаются в России

Первая полоса

Как платить за онлайн-сервисы в новой реальности

Несмотря на уход Visa и Mastercard

Как платить за онлайн-сервисы в новой реальности
Что стоит купить про запас прямо сейчас
Что стоит купить про запас прямо сейчас Лекарства, кофе, косметику и не только
Что стоит купить про запас прямо сейчас

Что стоит купить про запас прямо сейчас
Лекарства, кофе, косметику и не только

Что такое комплексное посттравматическое расстройство и как с ним жить
Что такое комплексное посттравматическое расстройство и как с ним жить «Чем ближе общество к режиму выживания и войнам, тем больше распространена комплексная травма»
Что такое комплексное посттравматическое расстройство и как с ним жить

Что такое комплексное посттравматическое расстройство и как с ним жить
«Чем ближе общество к режиму выживания и войнам, тем больше распространена комплексная травма»

«Мы уверены, что откроемся»: Сотрудники закрывшихся магазинов — о том, вернутся ли крупные бренды в Россию
«Мы уверены, что откроемся»: Сотрудники закрывшихся магазинов — о том, вернутся ли крупные бренды в Россию
«Мы уверены, что откроемся»: Сотрудники закрывшихся магазинов — о том, вернутся ли крупные бренды в Россию

«Мы уверены, что откроемся»: Сотрудники закрывшихся магазинов — о том, вернутся ли крупные бренды в Россию

Какие бизнесы (пока) остаются в России
Какие бизнесы (пока) остаются в России От «Авито» до «Стокманна»
Какие бизнесы (пока) остаются в России

Какие бизнесы (пока) остаются в России
От «Авито» до «Стокманна»

Как платить в России и за границей, когда Mastercard и Visa не работают
Как платить в России и за границей, когда Mastercard и Visa не работают И в каких банках можно оформить карты с Union Pay и JCB
Как платить в России и за границей, когда Mastercard и Visa не работают

Как платить в России и за границей, когда Mastercard и Visa не работают
И в каких банках можно оформить карты с Union Pay и JCB

Сможем ли мы улететь из России
Сможем ли мы улететь из России И пользоваться авиасообщением внутри страны
Сможем ли мы улететь из России

Сможем ли мы улететь из России
И пользоваться авиасообщением внутри страны

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)
Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов) И что подорожает больше всего
Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)
И что подорожает больше всего

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Заявление редакции The Village о блокировке сайта

Заявление редакции The Village о блокировке сайта
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью Список ресурсов для тех, кто тревожится из-за новостей
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью

Куда обратиться за бесплатной психологической помощью
Список ресурсов для тех, кто тревожится из-за новостей

Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?
Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит? Разбираем указы президента и новые ограничения
Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?

Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?
Разбираем указы президента и новые ограничения

Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева
Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева «Все, кто успел купить билеты, улетают»
Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева

Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева
«Все, кто успел купить билеты, улетают»

Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России
Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России
Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России

Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России

Как говорить с тем, кто думает не так, как ты
Как говорить с тем, кто думает не так, как ты
Как говорить с тем, кто думает не так, как ты

Как говорить с тем, кто думает не так, как ты

Куда можно улететь из России прямо сейчас
Куда можно улететь из России прямо сейчас Список обновляется
Куда можно улететь из России прямо сейчас

Куда можно улететь из России прямо сейчас
Список обновляется

«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»
«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел» Российские рестораторы — о том, что происходит с их бизнесом
«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»

«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»
Российские рестораторы — о том, что происходит с их бизнесом

Что делать, если вы застряли за границей
Что делать, если вы застряли за границей Важные контакты и способы платежей
Что делать, если вы застряли за границей

Что делать, если вы застряли за границей
Важные контакты и способы платежей

Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет
Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет Гид DOXA и «Роскомсвободы»
Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет

Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет
Гид DOXA и «Роскомсвободы»

Подпишитесь на рассылку