Присылать фото с граффити в администрацию Центрального района Мобильные группы будут закрашивать надписи на фасадах
Администрация Центрального района Петербурга призвала жителей присылать фотографии фасадов местных зданий с граффити. Снимки с адресами передадут в управляющие компании района. Затем мобильные группы закрасят граффити.
Фото с обязательным указанием адреса просят оставлять в комментариях к посту на фейсбуке или отправлять на почту: graffititucentre@mail.ru. Снимки принимаются до 15:00 пятницы, 11 мая.
Не все жители Центрального района отнеслись положительно к инициативе администрации. «Администрация, может, лучше делом займетесь? „Жителям центра“ не мешают граффити. Нам мешают пыль на улицах, раздолбанные дороги и многое другое», — написала администратор группы «Пять углов: Мы живем в центре Петербурга» Вера Врубель.
К инаугурации Владимира Путина 7 мая в Петербурге арт-группа «Явь» нарисовала граффити со сценой из балета «Лебединое озеро». Точный адрес рисунка пока неизвестен.
The Village рассказывал о самых интересных уличных художниках Петербурга.
Источник: группа администрации Центрального района