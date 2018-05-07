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Новости7 мая 2018

Присылать фото с граффити в администрацию Центрального района Мобильные группы будут закрашивать надписи на фасадах

Присылать фото с граффити в администрацию Центрального района

Администрация Центрального района Петербурга призвала жителей присылать фотографии фасадов местных зданий с граффити. Снимки с адресами передадут в управляющие компании района. Затем мобильные группы закрасят граффити.

Фото с обязательным указанием адреса просят оставлять в комментариях к посту на фейсбуке или отправлять на почту: graffititucentre@mail.ru. Снимки принимаются до 15:00 пятницы, 11 мая.

Не все жители Центрального района отнеслись положительно к инициативе администрации. «Администрация, может, лучше делом займетесь? „Жителям центра“ не мешают граффити. Нам мешают пыль на улицах, раздолбанные дороги и многое другое», — написала администратор группы «Пять углов: Мы живем в центре Петербурга» Вера Врубель.

 К инаугурации Владимира Путина 7 мая в Петербурге арт-группа «Явь» нарисовала граффити со сценой из балета «Лебединое озеро». Точный адрес рисунка пока неизвестен.

 The Village рассказывал о самых интересных уличных художниках Петербурга.

Источник: группа администрации Центрального района

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