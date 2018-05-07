Присылать фото с граффити в администрацию Центрального района

Не все жители Центрального района отнеслись положительно к инициативе администрации. «Администрация, может, лучше делом займетесь? „Жителям центра“ не мешают граффити. Нам мешают пыль на улицах, раздолбанные дороги и многое другое», — написала администратор группы «Пять углов: Мы живем в центре Петербурга» Вера Врубель.

К инаугурации Владимира Путина 7 мая в Петербурге арт-группа «Явь» нарисовала граффити со сценой из балета «Лебединое озеро». Точный адрес рисунка пока неизвестен.