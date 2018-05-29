Выставка киноафиш «Горьковская кинодекада» будет работать в пространстве «Кинофактура» до 31 мая. Об этом сообщают организаторы.

Выставка получила название в честь газеты о киножизни города Горького, которая издавалась в середине XX века — посетители смогут увидеть выпуски «Горьковской кинодекады» и ознакомиться с репертуаром нижегородских кинотеатров советской эпохи. Кроме киноафиш представлены и театральные афиши, киножурналы, программки городских концертов и творческих вечеров.

Вход свободный, выставка будет работать 29 мая до 18:00, 30 мая с 15:00 до 19:00, а 31 мая с 11:00 до 19:00.