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Новости29 мая 2018

В Эрмитаже протестировали биометрическую систему для посетителей Гости смогут проходить в музей с помощью устройств видеоидентификации

Государственный Эрмитаж завершил тестирование Единой биометрической системы для объектов культуры. Ее испытали в Главном штабе в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Система позволяет заменить традиционную систему пропуска и использовать устройства видеоидентификации. На входе у посетителей будут сканировать лица и автоматически списывать деньги за вход в музей.

Гости должны будут дать согласие на использование биометрических данных и заранее открыть специальный счет в банке, сделать это можно будет удаленно. Даты полноценного запуска биометрической системы не сообщаются.

«Это перспективная и удобная технология. Она должна быть особенно удобной для тех посетителей, которые имеют право на посещение музея по бесплатным билетам. Сегодня им необходимо предъявлять в кассе соответствующие документы. С появлением биометрического контроля у гостей будет выбор — стоять в очереди в кассу или пройти сканирование и попасть в Эрмитаж без дополнительных проверок», — рассказал заместитель директора Эрмитажа Алексей Богданов.

 Ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что для проведения зарубежных выставок музеям нужны гарантии неприкосновенности экспонатов.

Источник: «Фонтанка»

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