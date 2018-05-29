Гости должны будут дать согласие на использование биометрических данных и заранее открыть специальный счет в банке, сделать это можно будет удаленно. Даты полноценного запуска биометрической системы не сообщаются.

«Это перспективная и удобная технология. Она должна быть особенно удобной для тех посетителей, которые имеют право на посещение музея по бесплатным билетам. Сегодня им необходимо предъявлять в кассе соответствующие документы. С появлением биометрического контроля у гостей будет выбор — стоять в очереди в кассу или пройти сканирование и попасть в Эрмитаж без дополнительных проверок», — рассказал заместитель директора Эрмитажа Алексей Богданов.