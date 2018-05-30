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Новости30 мая 2018

«Саратовские авиалинии» объявили об отмене всех рейсов, включая Сочи В авиакомпании не исключили закрытия единственного в регионе аэропорта и увольнения всех сотрудников

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявила о полном прекращении полетов и отмене всех рейсов с 30 мая.

- Приказом Росавиации №340-П от 25 апреля 2018 года было введено ограничение срока действия сертификата эксплуатанта АО «Саратовские авиалинии» до 30 мая 2018 года. На 18.00 часов 29 мая 2018 года никаких официальных сообщений от регулятора в адрес авиакомпании не поступало, в том числе и о решении закрыть авиапредприятие, - сообщается на официальном сайте компании.

В феврале самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Подмосковье, погибли все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По итогам проверки компании после катастрофы Росавиация нашла нарушения в ее деятельности и ограничила срок действия сертификата эксплуатанта до 27 апреля. За два дня до наступления этой даты сертификат был продлен. 17 мая Росавиация запретила «Саратовским авиалиниям» бронировать и продавать билеты на рейсы с вылетом после 30 мая.

Теперь в авиакомпании не исключают закрытия единственного в регионе аэропорта и увольнения всех сотрудников.

После этого в авиакомпании не исключили закрытия единственного в регионе аэропорта и увольнения всех сотрудников, если будет принято окончательное решение о закрытии авиакомпании.

Власти Сочи уверены, что из-за ситуации с «Саратовскими авиалиниями» количество отдыхающих на курорте этим летом не снизится.

- Суточный пассажиропоток международного аэропорта Сочи во время чемпионата мира по футболу летом 2018 года может составить от 28 тысяч до 35 тысяч человек, что превышает аналогичные показатели во время Олимпиады 2014 года. Есть немало других авиакомпаний, которые летают в Сочи, - сообщил начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат.

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