В феврале самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Подмосковье, погибли все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По итогам проверки компании после катастрофы Росавиация нашла нарушения в ее деятельности и ограничила срок действия сертификата эксплуатанта до 27 апреля. За два дня до наступления этой даты сертификат был продлен. 17 мая Росавиация запретила «Саратовским авиалиниям» бронировать и продавать билеты на рейсы с вылетом после 30 мая.

Теперь в авиакомпании не исключают закрытия единственного в регионе аэропорта и увольнения всех сотрудников.