Новости1 июня 2018
Журнал «НН.Собака.ru» вручит премию самым знаменитым людям Нижнего Голосовать в каждой номинации можно один раз в день
Журнал «НН.Собака.ru» в четвертый раз вручит премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода». Об этом сообщается на сайте журнала.
Редакция журнала и эксперты определили пятьдесят претендентов в одиннадцати номинациях: Искусство, Театр, Литература, Кино и медиа, Музыка, Мода, Бизнес, Социальная сфера, Наука и образование, Стрит-арт и Спорт.
На сайте «Собаки» с 3 мая идет народное голосование — оно закончится 8 июня, премию вручат именно по его итогам. Голосовать в каждой номинации можно один раз в день.
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