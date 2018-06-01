Журнал «НН.Собака.ru» в четвертый раз вручит премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода». Об этом сообщается на сайте журнала.

Редакция журнала и эксперты определили пятьдесят претендентов в одиннадцати номинациях: Искусство, Театр, Литература, Кино и медиа, Музыка, Мода, Бизнес, Социальная сфера, Наука и образование, Стрит-арт и Спорт.

На сайте «Собаки» с 3 мая идет народное голосование — оно закончится 8 июня, премию вручат именно по его итогам. Голосовать в каждой номинации можно один раз в день.