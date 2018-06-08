На ледоколе «Ангара» работает выставка музея иллюзий и оптики Галерея 3D картин, симулятор полета на дельтаплане и другие аттракционы
На ледоколе «Ангара» открылась экспозиция иркутского музея иллюзий и оптики «Фантаст». Посетить выставку можно с 11:00 до 19:00, сообщается на сайте Иркутского областного краеведческого музея.
В экспозиции — галерея 3D картин, а также симулятор полета на дельтаплане, комната Эймса, искажающая размеры людей, аттракционы «Говорящая голова», «Каюта на боку» и зеркальная ростовая призма. Посетители узнают об истории докинематографической анимации, попробуют самостоятельно изготовить оптические игрушки, увидят примеры иллюзий восприятия цвета, размера и формы.
Также на выставке расскажут о свете как части шкалы электромагнитного излучения, понятии цвета, принципе смешения цветов, поляризации света. Среди экспонатов есть оптические приборы, в том числе геодезические, военные, исследовательские, и голограммы.
Стоимость билетов: для взрослых — 300 рублей, для детей от шести лет — 200 рублей.
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