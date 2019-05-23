Петербург могут включить в число пилотных городов, где будет опробована система электронных виз для иностранных туристов, рассказала заместитель председателя комитета по развитию туризма Нана Гвичия.

В этом случае электронные визы туристам, прибывающим в город, начнут выдавать в 2020 году. Речь идет только об однократных визах, вопрос выдачи многократных электронных виз пока не поднимается.