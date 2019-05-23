Выдачу электронных виз туристам, прибывающим в Петербург, могут начать в 2020 году Об этом рассказала замглавы комитета по развитию туризма Нана Гвичия
Петербург могут включить в число пилотных городов, где будет опробована система электронных виз для иностранных туристов, рассказала заместитель председателя комитета по развитию туризма Нана Гвичия.
В этом случае электронные визы туристам, прибывающим в город, начнут выдавать в 2020 году. Речь идет только об однократных визах, вопрос выдачи многократных электронных виз пока не поднимается.
«Путешественник будет получать не только право на въезд, но и пакет дополнительных опций. Так, например, мы думаем о том, чтобы перевести в круглосуточный режим информационные центры для туристов», — обещала Гвичия.
В настоящее время оформить электронные визы могут иностранные туристы, которые прибывают во Владивосток.
Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин предложил ввести в городе режим «открытого неба» и упростить визовый режим.
Источники: «Интерфакс», «78.ru»
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