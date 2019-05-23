7 октября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Новости23 мая 2019

Выдачу электронных виз туристам, прибывающим в Петербург, могут начать в 2020 году Об этом рассказала замглавы комитета по развитию туризма Нана Гвичия

РедакторСергей Феофанов

Петербург могут включить в число пилотных городов, где будет опробована система электронных виз для иностранных туристов, рассказала заместитель председателя комитета по развитию туризма Нана Гвичия.

В этом случае электронные визы туристам, прибывающим в город, начнут выдавать в 2020 году. Речь идет только об однократных визах, вопрос выдачи многократных электронных виз пока не поднимается.

«Путешественник будет получать не только право на въезд, но и пакет дополнительных опций. Так, например, мы думаем о том, чтобы перевести в круглосуточный режим информационные центры для туристов», — обещала Гвичия.

В настоящее время оформить электронные визы могут иностранные туристы, которые прибывают во Владивосток.

 Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин предложил ввести в городе режим «открытого неба» и упростить визовый режим.

Источники: «Интерфакс», «78.ru»

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

В Петербурге открыли сезон водных экскурсий по рекам и каналам

В прошедшие выходные заполняемость судов составила 85 %

В Петербурге открыли сезон водных экскурсий по рекам и каналам
В прошедшие выходные заполняемость судов составила 85 %

Паромы между Выборгом и Коткой хотят запустить в 2020 году

Время в пути составит около двух часов

Паромы между Выборгом и Коткой хотят запустить в 2020 году
Время в пути составит около двух часов

Лето пришло: Лучшие городские террасы
Лето пришло: Лучшие городские террасы Выбор The Village: Более 20 отличных террас на тихих улицах, во дворах, парках и на крышах
Лето пришло: Лучшие городские террасы

Лето пришло: Лучшие городские террасы
Выбор The Village: Более 20 отличных террас на тихих улицах, во дворах, парках и на крышах

В парадной на Гороховой закрыли решеткой окно с видом на Исаакий. Это сделали из-за туристов

Местные жители заявили, что ежедневно в парадную приходят до ста человек

В парадной на Гороховой закрыли решеткой окно с видом на Исаакий. Это сделали из-за туристов
Местные жители заявили, что ежедневно в парадную приходят до ста человек

Тэги

Сюжет

Места

Новое и лучшее

Бодрящая прогулка в лесу: Новый аромат Maison Margiela Replica Autumn Vibes

Выдуманная болезнь: 6 мифов о биполярном расстройстве

Танцовщицы и танцоры — о своих костюмах, сексизме и кабаре в Египте

Какие продукты покупать в октябре и что из них готовить: Рассказывают шефы

Я работаю водителем троллейбуса и снимаю об этом ролики в TikTok

Первая полоса

Бодрящая прогулка в лесу: Новый аромат Maison Margiela Replica Autumn Vibes
Бодрящая прогулка в лесу: Новый аромат Maison Margiela Replica Autumn Vibes
Бодрящая прогулка в лесу: Новый аромат Maison Margiela Replica Autumn Vibes

Бодрящая прогулка в лесу: Новый аромат Maison Margiela Replica Autumn Vibes

Выдуманная болезнь: 6 мифов о биполярном расстройстве
Промо
Выдуманная болезнь: 6 мифов о биполярном расстройстве
Выдуманная болезнь: 6 мифов о биполярном расстройстве
Промо

Выдуманная болезнь: 6 мифов о биполярном расстройстве

Танцовщицы и танцоры — о своих костюмах, сексизме и кабаре в Египте

Танцовщицы и танцоры — о своих костюмах, сексизме и кабаре в Египте

Танцовщицы и танцоры — о своих костюмах, сексизме и кабаре в Египте

Танцовщицы и танцоры — о своих костюмах, сексизме и кабаре в Египте

Какие продукты покупать в октябре и что из них готовить: Рассказывают шефы
Какие продукты покупать в октябре и что из них готовить: Рассказывают шефы
Какие продукты покупать в октябре и что из них готовить: Рассказывают шефы

Какие продукты покупать в октябре и что из них готовить: Рассказывают шефы

Я работаю водителем троллейбуса и снимаю об этом ролики в TikTok
Я работаю водителем троллейбуса и снимаю об этом ролики в TikTok «Набил на ноге разбитый боевой троллейбус, за рулем — водитель, а вокруг — пустыня»
Я работаю водителем троллейбуса и снимаю об этом ролики в TikTok

Я работаю водителем троллейбуса и снимаю об этом ролики в TikTok
«Набил на ноге разбитый боевой троллейбус, за рулем — водитель, а вокруг — пустыня»

Пальто, бомберы и пуховики: Где покупать верхнюю одежду на осень
Пальто, бомберы и пуховики: Где покупать верхнюю одежду на осень
Пальто, бомберы и пуховики: Где покупать верхнюю одежду на осень

Пальто, бомберы и пуховики: Где покупать верхнюю одежду на осень

Как покупать выгоднее: 6 простых советов
Как покупать выгоднее: 6 простых советов Для покупки продуктов, авиабилетов, книг и заказа такси
Как покупать выгоднее: 6 простых советов

Как покупать выгоднее: 6 простых советов
Для покупки продуктов, авиабилетов, книг и заказа такси

Законен ли запрет на фото и видео в общественных местах?
Законен ли запрет на фото и видео в общественных местах?
Законен ли запрет на фото и видео в общественных местах?

Законен ли запрет на фото и видео в общественных местах?

Как превратить столетнюю избу под Звенигородом в современный загородный дом в стиле фармхаус
Как превратить столетнюю избу под Звенигородом в современный загородный дом в стиле фармхаус
Как превратить столетнюю избу под Звенигородом в современный загородный дом в стиле фармхаус

Как превратить столетнюю избу под Звенигородом в современный загородный дом в стиле фармхаус

В шаге от Ботанического сада
Промо
В шаге от Ботанического сада Как устроен эко-квартал VERY, где зелени больше, чем строений
В шаге от Ботанического сада
Промо

В шаге от Ботанического сада
Как устроен эко-квартал VERY, где зелени больше, чем строений

Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам
Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам Говорим об иноагентах, доступной Москве и борьбе за свои права
Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам

Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам
Говорим об иноагентах, доступной Москве и борьбе за свои права

Что известно о четвертой волне COVID-19 в Петербурге
Что известно о четвертой волне COVID-19 в Петербурге «Не исключено, что все жители должны иметь защиту, чтобы эпидемия остановилась»
Что известно о четвертой волне COVID-19 в Петербурге

Что известно о четвертой волне COVID-19 в Петербурге
«Не исключено, что все жители должны иметь защиту, чтобы эпидемия остановилась»

Ладан и пьяная амбра: 8 ароматов, вдохновленных Россией
Ладан и пьяная амбра: 8 ароматов, вдохновленных Россией
Ладан и пьяная амбра: 8 ароматов, вдохновленных Россией

Ладан и пьяная амбра: 8 ароматов, вдохновленных Россией

Регулярно обновлять резюме
Регулярно обновлять резюме Чтобы отмечать свои достижения и привлекать внимание работодателей
Регулярно обновлять резюме

Регулярно обновлять резюме
Чтобы отмечать свои достижения и привлекать внимание работодателей

Не просто усталость: Что такое постковидный синдром
Промо
Не просто усталость: Что такое постковидный синдром Как восстановиться после COVID-19
Не просто усталость: Что такое постковидный синдром
Промо

Не просто усталость: Что такое постковидный синдром
Как восстановиться после COVID-19

Бомба для ванны «Роза и брют», новый аромат Byredo, маска-стик H&M, лосьон для тела с авокадо и другие новинки октября
Бомба для ванны «Роза и брют», новый аромат Byredo, маска-стик H&M, лосьон для тела с авокадо и другие новинки октября
Бомба для ванны «Роза и брют», новый аромат Byredo, маска-стик H&M, лосьон для тела с авокадо и другие новинки октября

Бомба для ванны «Роза и брют», новый аромат Byredo, маска-стик H&M, лосьон для тела с авокадо и другие новинки октября

Как фрилансеру накопить на пенсию
Как фрилансеру накопить на пенсию
Как фрилансеру накопить на пенсию

Как фрилансеру накопить на пенсию

«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»
Промо
«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»
«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»
Промо

«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»

Новый альбом Kedr Livanskiy, история Бритни Спирс и канадский автофикшн про случайные откровения
Новый альбом Kedr Livanskiy, история Бритни Спирс и канадский автофикшн про случайные откровения Что смотреть, слушать и читать в эти выходные
Новый альбом Kedr Livanskiy, история Бритни Спирс и канадский автофикшн про случайные откровения

Новый альбом Kedr Livanskiy, история Бритни Спирс и канадский автофикшн про случайные откровения
Что смотреть, слушать и читать в эти выходные

«В этой бессмыслице кроется бездна»: Shadowax о своем шоу «Кач»
«В этой бессмыслице кроется бездна»: Shadowax о своем шоу «Кач»
«В этой бессмыслице кроется бездна»: Shadowax о своем шоу «Кач»

«В этой бессмыслице кроется бездна»: Shadowax о своем шоу «Кач»

Подпишитесь на рассылку