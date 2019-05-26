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Новости26 мая 2019

В Братске построят аквапарк Мэрия заключила соглашение с компанией-инвестором на Братском экономическом форуме

РедакторЕкатерина Зырянова

В рамках IV Братского экономического форума местная администрация заключила соглашение с компанией «АкваБратск» на строительство современного аквапарка. Мероприятие состоялось 23-24 мая. 

Планируется, что объем инвестиций составит порядка 450 миллионов рублей. Соглашение позволит ускорить работы по строительству аквапарка и создать благоприятную административную среду для инвестора.

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