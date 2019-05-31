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Новости31 мая 2019

Ректоры российских вузов с самыми большими доходами В четвертый раз подряд список возглавил научный руководитель Владимира Путина

РедакторРоман Чернянский

«РБК» представил обновленный рейтинг доходов руководителей российских государственных вузов.

Четвертый год подряд в списке уверенно лидирует ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко — научный руководитель кандидатской диссертации Владимира Путина, выступавший главой его избирательного штаба в Петербурге.

Место

Ректор

Личный доход за 2018 год

Владимир Литвиненко — Санкт-Петербургский горный университет

236,9 миллиона рублей

Владимир Мау — РАНХиГС

107,6 миллиона рублей

Сергей Синельников-Мурылев — Всероссийская академия внешней торговли

60 миллионов рублей

Ярослав Кузьминов — НИУ ВШЭ

53,6 миллиона рублей

Виктор Мартынов — Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина

49,2 миллиона рублей

Николай Кудрявцев — МФТИ

40,5 миллиона рублей

Михаил Эскиндаров — Финансовый университет при правительстве России

39,8 миллиона рублей

Михаил Погосян — Московский авиационный институт

27,5 миллиона рублей

Владимир Филиппов — РУДН

23 миллиона рублей

Николай Рогалев — Московский энергетический институт

22,3 миллиона рублей

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов поднялся в рейтинге на три позиции, заработав в 2018 году почти на 24 миллионов больше, чем в 2017-м. Руководитель МГУ Виктор Садовничий вновь занял 17-ю строчку списка, его доход в прошлом году составил 17,5 миллиона рублей.

Самый большой рывок в рейтинге совершил ректор Белгородского государственного университета Олег Полухин, попавший с 49-го на 19-е место. В 2017 году диссертационный совет БелГУ сохранил министру культуры Владимиру Мединскому ученую степень доктора исторических наук. Ректор СПбГУ Николай Кропачев опустился с 19-й на 25-ю строчку рейтинга, его доход в 2018 году составил 13,7 миллиона рублей.

Основную часть своих доходов ректоры из топ-10 получают за счет бизнеса, а также научной и преподавательской деятельности.

С прошлогодним рейтингом можно ознакомиться здесь.

Источник: «РБК»

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