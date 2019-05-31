Ректоры российских вузов с самыми большими доходами В четвертый раз подряд список возглавил научный руководитель Владимира Путина
«РБК» представил обновленный рейтинг доходов руководителей российских государственных вузов.
Четвертый год подряд в списке уверенно лидирует ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко — научный руководитель кандидатской диссертации Владимира Путина, выступавший главой его избирательного штаба в Петербурге.
Место
Ректор
Личный доход за 2018 год
Владимир Литвиненко — Санкт-Петербургский горный университет
236,9 миллиона рублей
Владимир Мау — РАНХиГС
107,6 миллиона рублей
Сергей Синельников-Мурылев — Всероссийская академия внешней торговли
60 миллионов рублей
Ярослав Кузьминов — НИУ ВШЭ
53,6 миллиона рублей
Виктор Мартынов — Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина
49,2 миллиона рублей
Николай Кудрявцев — МФТИ
40,5 миллиона рублей
Михаил Эскиндаров — Финансовый университет при правительстве России
39,8 миллиона рублей
Михаил Погосян — Московский авиационный институт
27,5 миллиона рублей
Владимир Филиппов — РУДН
23 миллиона рублей
Николай Рогалев — Московский энергетический институт
22,3 миллиона рублей
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов поднялся в рейтинге на три позиции, заработав в 2018 году почти на 24 миллионов больше, чем в 2017-м. Руководитель МГУ Виктор Садовничий вновь занял 17-ю строчку списка, его доход в прошлом году составил 17,5 миллиона рублей.
Самый большой рывок в рейтинге совершил ректор Белгородского государственного университета Олег Полухин, попавший с 49-го на 19-е место. В 2017 году диссертационный совет БелГУ сохранил министру культуры Владимиру Мединскому ученую степень доктора исторических наук. Ректор СПбГУ Николай Кропачев опустился с 19-й на 25-ю строчку рейтинга, его доход в 2018 году составил 13,7 миллиона рублей.
Основную часть своих доходов ректоры из топ-10 получают за счет бизнеса, а также научной и преподавательской деятельности.
Читайте также:
Вечные студенты В разгар вступительных экзаменов The Village собрал истории тех, кто сменил несколько вузов, но ни один так и не окончил
Россию признали одной из наиболее привлекательных стран для иностранных студентов
Первое место у США
Россию признали одной из наиболее привлекательных стран для иностранных студентов Первое место у США
Россия оказалась третьей по числу вузов в новом рейтинге влияния THE
МГУ вошел в инновационный топ-15, однако не попал в первую сотню общего списка
Россия оказалась третьей по числу вузов в новом рейтинге влияния THE МГУ вошел в инновационный топ-15, однако не попал в первую сотню общего списка
Россия оказалась третьей по числу вузов в новом рейтинге влияния THE
МГУ вошел в инновационный топ-15, однако не попал в первую сотню общего списка