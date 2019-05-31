Самый большой рывок в рейтинге совершил ректор Белгородского государственного университета Олег Полухин, попавший с 49-го на 19-е место. В 2017 году диссертационный совет БелГУ сохранил министру культуры Владимиру Мединскому ученую степень доктора исторических наук. Ректор СПбГУ Николай Кропачев опустился с 19-й на 25-ю строчку рейтинга, его доход в 2018 году составил 13,7 миллиона рублей.

Основную часть своих доходов ректоры из топ-10 получают за счет бизнеса, а также научной и преподавательской деятельности.