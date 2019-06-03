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Новости3 июня 2019

В «Яндекс.Такси» появилась услуга грузоперевозок Фургон приедет в среднем через 20–25 минут после заказа

РедакторАлена Дергачева

В приложении «Яндекс.Такси» теперь можно заказать грузовую машину. Фургон приедет в среднем через 20–25 минут после заказа.

Вместе с машиной можно вызвать одного или двух грузчиков, которые помогут перенести вещи. Эту опцию можно прописать в пожеланиях к поездке. За услуги грузчиков нужно доплачивать — работа одного человека стоит около 6 рублей за минуту.

Стоимость поездки рассчитают в приложении заранее. Минимальная цена составит 949 рублей, включая 20 минут на погрузку, а также первые 10 минут и 5 километров поездки. Затем оплата будет поминутной. Каждый предмет может весить до 50 килограммов. В фургон поместятся коробки, диван средних размеров, велосипед или кухонная плита.

С тарифом будут работать водители, подключенные к автопаркам-партнерам сервиса. К пользователям будут приезжать модели «Газель Next», Ford Transit, Hyundai Porter, Citroen Jumper, Fiat Ducato, Mercedes Sprinter или Peugeot Boxer.

Тариф «Грузовой» появится в приложении поэтапно. Сейчас он частично доступен для пользователей последней версии «Яндекс.Такси» в Москве и Подмосковье.

 О том, что «Яндекс.Такси» собирается запустить грузоперевозки, стало известно в апреле. Ранее в «Яндекс.Драйве» также появилась услуга грузового каршеринга.

Источник: пресс-служба «Яндекс.Такси»

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