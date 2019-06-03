В приложении «Яндекс.Такси» теперь можно заказать грузовую машину. Фургон приедет в среднем через 20–25 минут после заказа.

Вместе с машиной можно вызвать одного или двух грузчиков, которые помогут перенести вещи. Эту опцию можно прописать в пожеланиях к поездке. За услуги грузчиков нужно доплачивать — работа одного человека стоит около 6 рублей за минуту.

Стоимость поездки рассчитают в приложении заранее. Минимальная цена составит 949 рублей, включая 20 минут на погрузку, а также первые 10 минут и 5 километров поездки. Затем оплата будет поминутной. Каждый предмет может весить до 50 килограммов. В фургон поместятся коробки, диван средних размеров, велосипед или кухонная плита.