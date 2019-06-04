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Новости4 июня 2019

Сколько россиян готовы участвовать в протестных акциях Социологи также узнали, сколько жителей ничего не слышали о крупнейших митингах последних месяцев

РедакторАлена Дергачева

«Левада-центр» выяснил, сколько россиян готовы участвовать в митингах и забастовках против падения уровня жизни и в защиту своих прав.

27 %

россиян готовы участвовать в протестных акциях против низкого уровня жизни и в защиту своих прав

При этом 69 % рассказали, что не будут участвовать в подобных массовых собраниях. Столько же посчитали такие акции в городе, где они проживают, маловероятными. В митингах с политическими лозунгами готовы участвовать меньше опрошенных — 22 %, а вполне возможными их посчитали только 24 %. Большинство россиян (71 %) полагают, что политические митинги в их городе маловероятны, а 74 % не намерены участвовать в них.

Социологи отметили, что 87 % участников опроса не замечали, чтобы в их городе или районе в последние 2–3 месяца проходили какие-либо акции или пикеты. Вместе с тем о протестах против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге слышали 42 % респондентов, еще 17 % внимательно следили за событиями. Впервые услышали о них 41 % опрошенных. 

О том, что в Архангельской области местные жители активно протестуют против строительства полигона Шиес, куда собираются сводить мусор из Москвы, знают 27 % россиян, и только 8 % внимательно следили за акциями. Во время опроса впервые об этих событиях услышали 65 %. Еще больше опрошенных (74 %) ничего не знают о протестах против переноса границ между Ингушетией и Чечней.

Источник: «Левада-центр»

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