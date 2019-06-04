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Новости4 июня 2019

Пользователи Instagram в России заметили массовый рост просмотров «историй» Это происходит из-за рекламного инструмента — масслукинга

РедакторАлена Дергачева

В мае российские пользователи Instagram заметили рост просмотров историй в своих профилях в два-три раза. Их смотрят как случайные пользователи, так и известные блогеры и знаменитости. На это обратил внимание TJ.

Причина увеличения просмотров — в рекламном инструменте, который называется масслукинг (массовый просмотр). Он доступен в сторонних приложениях, которые работают с соцсетью. Функция позволяет аккаунту автоматически просматривать до 80 тысяч сторис в день. За один просмотр сервисы в среднем просят 0,01 копейки.

Бренды используют накрутки, чтобы увеличить аудиторию. Метод менеджеры и компании считают действенным, отметил TJ. Они рассчитывают, что пользователь, который увидит в своих просмотрах новый аккаунт, перейдет в профиль или подпишется на него.

Защитить свой аккаунт от спама можно, если сделать профиль закрытым в настройках или выкладывать истории только для списка «лучших друзей», добавив туда только собственных подписчиков.

 В ноябре Instagram начал бороться со сторонними приложениями, которые накручивают лайки, подписки и комментарии. Все реакции пообещали удалять.

Источник: TJ

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