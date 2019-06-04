Пользователи Instagram в России заметили массовый рост просмотров «историй» Это происходит из-за рекламного инструмента — масслукинга
В мае российские пользователи Instagram заметили рост просмотров историй в своих профилях в два-три раза. Их смотрят как случайные пользователи, так и известные блогеры и знаменитости. На это обратил внимание TJ.
Причина увеличения просмотров — в рекламном инструменте, который называется масслукинг (массовый просмотр). Он доступен в сторонних приложениях, которые работают с соцсетью. Функция позволяет аккаунту автоматически просматривать до 80 тысяч сторис в день. За один просмотр сервисы в среднем просят 0,01 копейки.
Бренды используют накрутки, чтобы увеличить аудиторию. Метод менеджеры и компании считают действенным, отметил TJ. Они рассчитывают, что пользователь, который увидит в своих просмотрах новый аккаунт, перейдет в профиль или подпишется на него.
Защитить свой аккаунт от спама можно, если сделать профиль закрытым в настройках или выкладывать истории только для списка «лучших друзей», добавив туда только собственных подписчиков.
В ноябре Instagram начал бороться со сторонними приложениями, которые накручивают лайки, подписки и комментарии. Все реакции пообещали удалять.
Источник: TJ
Читайте также:
Instagram начал тестировать покупку товаров внутри приложения
Пока опция доступна только в США
Instagram начал тестировать покупку товаров внутри приложения Пока опция доступна только в США
Facebook несколько лет хранил пароли миллионов пользователей в незашифрованном виде (обновлено)
В компании заявили, что никто из сотрудников не злоупотреблял доступом к базе
Facebook несколько лет хранил пароли миллионов пользователей в незашифрованном виде (обновлено) В компании заявили, что никто из сотрудников не злоупотреблял доступом к базе
Instagram тестирует функцию скрытия лайков. Их количество будет видеть только автор поста
Эксперты считают, что изменение серьезно повлияет на функционал платформы
Instagram тестирует функцию скрытия лайков. Их количество будет видеть только автор поста Эксперты считают, что изменение серьезно повлияет на функционал платформы
Instagram тестирует функцию скрытия лайков. Их количество будет видеть только автор поста
Эксперты считают, что изменение серьезно повлияет на функционал платформы
Instagram тестирует функцию скрытия лайков. Их количество будет видеть только автор поста Эксперты считают, что изменение серьезно повлияет на функционал платформы
Facebook несколько лет хранил пароли миллионов пользователей в незашифрованном виде (обновлено)
В компании заявили, что никто из сотрудников не злоупотреблял доступом к базе