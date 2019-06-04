В мае российские пользователи Instagram заметили рост просмотров историй в своих профилях в два-три раза. Их смотрят как случайные пользователи, так и известные блогеры и знаменитости. На это обратил внимание TJ.

Причина увеличения просмотров — в рекламном инструменте, который называется масслукинг (массовый просмотр). Он доступен в сторонних приложениях, которые работают с соцсетью. Функция позволяет аккаунту автоматически просматривать до 80 тысяч сторис в день. За один просмотр сервисы в среднем просят 0,01 копейки.

Как же бесит масслукинг сторис не могууу

Еще пару дней назад просмотры подписчиков были сверху, а теперь каша из всех подряд как понять кто смотрит из интереса, а кто пользуется этой фигней т.т — bless your demons (@focusvnutri) 3 июня 2019 г.