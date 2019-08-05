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Новости5 августа 2019

Аспиранту МГУ Азату Мифтахову снова продлили арест на месяц (обновлено) В первую минуту заседания его удалили из зала, так как он отказался встать во время ответа судье

РедакторАлена Дергачева

Обновлено

Головинский суд Москвы на месяц продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову, которого подозревают в поджоге офиса «Единой России» в Ховрине. Он будет находиться в СИЗО до 7 сентября.

«Аргументы все такие же. Может скрыться от следствия, а также то, что до сих пор нет результатов химической экспертизы вещей, изъятых из его комнаты, хотя назначена она была еще три месяца назад», — рассказала адвокат студента Светлана Сидоркина.

6 июня, 15:18

Головинский районный суд продлил арест Азата Мифтахова на два месяца — до 7 августа. Студента удалили из зала в первую минуту заседания, так как он отказался встать, отвечая судье. Из зала также вывели мужчину, который на слова судьи об элементарном уважении ответил, что «его быть не может». Мифтахова допустили на слушание после того, как адвокат Светлана Сидоркина поговорила с ним по просьбе судьи.

Кроме того, после заседания за съемку в коридоре задержали двух человек — администратора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова и Михаила Лобанова. Им вменяют неисполнение требований судебных приставов.

5 июня, 14:37

Сегодня, 5 июня, у здания Головинского районного суда, где состоится очередное заседание по продлению ареста аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, прошли одиночные пикеты в его поддержку.

Фото: «Протестный МГУ»
Фото: «Протестный МГУ»
Фото: «Протестный МГУ»

Ранее более 50 московских муниципальных депутатов в открытом письме потребовали прекратить пытки над Мифтаховым, а также расследовать их применение. Они отметили сходство дела против студента с делом «Сети». По их словам, в обоих случаях силовики задержали политически активных граждан, не дали им связаться с родными и правозащитниками, незаконно удерживали и с помощью пыток пытались выбить признательные показания.

В первый раз Мифтахова задержали 1 февраля по подозрению в изготовлении самодельной бомбы, которую нашли в Балашихе. К нему более суток не пускали защитников, а после студент рассказал, что в полиции его избивали и пытали шуруповертом, из-за чего он пытался покончить с собой. Следствие связывает математика с анархистской организацией «Народная самооборона». «Мемориал» признал студента политзаключенным.

В суде Мифтахов назвал дело против него сфабрикованным. Его выпустили 7 февраля, так как основания для ареста «отпали», и тут же задержали снова — уже по делу о поджоге офиса «Единой России». Его обвиняют в хулиганстве по показаниям свидетеля в маске — тот опознал молодого человека по «выразительным бровям».

В прошлый раз аспиранту продлили арест на два месяца. На двух задеданиях, которые прошли ранее, судебные приставы задерживали людей, которые пришли поддержать Мифтахова.

Источник: «Протестный МГУ», «МБХ медиа»

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