На Крымском мосту в Москве установили две интеллектуальные камеры, которые распознают падения людей с моста. Это единственная подобная система в городе, отметили в «Российской газете».

С сооружения, по данным правоохранительных органов, пытаются спрыгнуть до десятка человек в год. Кроме того, некоторые падают с моста случайно. Камеры автоматически распознают забравшегося на перила и его прыжок (мелкие предметы, например упавшие сумки, камера не замечает). Система подает сигнал на спасательную станцию «Крымский мост» около Нескучного сада, после чего на место высылают спасательный катер.

Кроме того, камеры контролируют прилегающую территорию — следят за людьми, которые решили поплавать в Москве-реке. Спасатели отметили, что купаться в центре города запрещено — это опасно из-за большого числа судов и загрязнения воды.