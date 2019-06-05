В Москве установили камеры, которые распознают падения с Крымского моста Устройства передают сигналы на спасательную станцию
На Крымском мосту в Москве установили две интеллектуальные камеры, которые распознают падения людей с моста. Это единственная подобная система в городе, отметили в «Российской газете».
С сооружения, по данным правоохранительных органов, пытаются спрыгнуть до десятка человек в год. Кроме того, некоторые падают с моста случайно. Камеры автоматически распознают забравшегося на перила и его прыжок (мелкие предметы, например упавшие сумки, камера не замечает). Система подает сигнал на спасательную станцию «Крымский мост» около Нескучного сада, после чего на место высылают спасательный катер.
Кроме того, камеры контролируют прилегающую территорию — следят за людьми, которые решили поплавать в Москве-реке. Спасатели отметили, что купаться в центре города запрещено — это опасно из-за большого числа судов и загрязнения воды.
Ранее камеры, которые предупреждают об утопающих, установили на Большом Садовом пруду, Шабаевском и Люблинском прудах и озере Школьном. Тепловизионная камера, которая способна распознавать тонущих ночью, в туман и в дождь, также появилась в Строгинской пойме.
Источник: «Российская газета»
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