Обновление: Добавлена информация о продлении времени работы наземных маршрутов

Станция метрополитена «Варшавская» будет закрываться раньше обычного, рассказали в пресс-службе подземки.

До 26 августа она будет временно работать только до 23:10. «Варшавскую» собираются включить в состав Большой кольцевой линии метро. Ранее на двухлетнюю реконструкцию закрыли соседнюю станцию «Каховская», которую также интегрируют в БКЛ.

Сейчас поезда ходят только между «Варшавской» и «Каширской», причем с увеличенными интервалами. От «Каховской» до «Варшавской» можно доехать на наземном транспорте.