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Новости6 июня 2019

Станция метро «Варшавская» будет закрываться раньше (обновлено) Она будет временно работать только до 23:10

РедакторАлена Дергачева

Обновление: Добавлена информация о продлении времени работы наземных маршрутов

Станция метрополитена «Варшавская» будет закрываться раньше обычного, рассказали в пресс-службе подземки. 

До 26 августа она будет временно работать только до 23:10. «Варшавскую» собираются включить в состав Большой кольцевой линии метро. Ранее на двухлетнюю реконструкцию закрыли соседнюю станцию «Каховская», которую также интегрируют в БКЛ.

Сейчас поезда ходят только между «Варшавской» и «Каширской», причем с увеличенными интервалами. От «Каховской» до «Варшавской» можно доехать на наземном транспорте. 

UPD (17:40): Мосгортранс предупредил об продлении времени работы маршрутов № 607 и № 908. С 6 июня автобусы между «Каширской» и «Варшавской», а также между «Каширской» и «Филевским парком» будут ходить дольше — до 01:00.

Источник: пресс-служба Московского метрополитена

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