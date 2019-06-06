Станция метро «Варшавская» будет закрываться раньше (обновлено) Она будет временно работать только до 23:10
Обновление: Добавлена информация о продлении времени работы наземных маршрутов
Станция метрополитена «Варшавская» будет закрываться раньше обычного, рассказали в пресс-службе подземки.
До 26 августа она будет временно работать только до 23:10. «Варшавскую» собираются включить в состав Большой кольцевой линии метро. Ранее на двухлетнюю реконструкцию закрыли соседнюю станцию «Каховская», которую также интегрируют в БКЛ.
Сейчас поезда ходят только между «Варшавской» и «Каширской», причем с увеличенными интервалами. От «Каховской» до «Варшавской» можно доехать на наземном транспорте.
UPD (17:40): Мосгортранс предупредил об продлении времени работы маршрутов № 607 и № 908. С 6 июня автобусы между «Каширской» и «Варшавской», а также между «Каширской» и «Филевским парком» будут ходить дольше — до 01:00.
Источник: пресс-служба Московского метрополитена
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