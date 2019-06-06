Политолог Федор Крашенинников — о списке мест для будущего собора святой Екатерины Колумнист и философ считает, что горожан готовят к возвращению стройки в сквер
Журналист и политолог Федор Крашенинников высказался по поводу списка площадок для собора святой Екатерины от горожан, который опубликовала Администрация города в ночь с 5 на 6 июня. Свое мнение автор описал в Facebook.
Давайте честно, нас явно готовят к возвращению стройки в сквер и все остальное — просто отвлекающие маневры. Рассмотрим список локаций, якобы составленный после тщательной обработки обращений горожан.
Начнем с того, что в топе мэрии лидирует именно сквер у театра (он под номером 3). Почему?
Потому что про номер 1 (пустырь на Фурманова-Белинского, — прим. ред.) нам скажут, что это земля ФСБ и там нельзя строить, а про номер 2 (недостроенная гостиница «Дели» у Цирка, — прим. ред.) — что это земля частника, который заломил несуразные деньги. Короче говоря, два этих пункта вылетят — и извольте, лидер предпочтений — наш любимый сквер.
Федор крашенинников, политилог
Далее Крашенинников удивляется «неряшливости списка», разбирая его по пунктам. Например, удивляется, как пункт 4 (Заброшенная больница у КРК «Уралец» на 8 Марта) и пункт 8 (Зеленая роща) фактически находятся в одном месте, а также пункт 14 (на месте недостроя на Бориса Ельцина) и пункт 28 (Напротив сквера, недостроенное здание, где планируется построить дом) — это тоже одно место. Свою версию о том, что голоса пытаются размыть он дополнительно подтверждает пунктом 57 (Сибирский тракт) и 60 (На Сибирском тракте). Также он отмечает опечатки и другие недочет в итоговом списке.
«Вывод неутешительный. Целью обработки обращений граждан был вовсе не поиск компромиссных локаций для церкви, а создание безумного списка локаций, который потом можно весь исчеркать и предложить во время опроса выбрать между сквером у театра, уничтожением пруда или площади Труда», — заканчивает автор.
Напомним, что предложения начали принимать после того, как президент Владимир Путин решил остановить стихийные акции протеста в Екатеринбурге, сказав, что городу нужен опрос и по его результатам меньшинство должно подчиниться большинству. По опросу ВЦИОМ, 74 % горожан считают размещение в сквере неудачной идеей.
Источник: Федор Крашенинников
Читайте также:
Музыка, ОМОН и десятки задержанных: Третий день протестов за сквер в Екатеринбурге А также стрит-арт и бесплатная пицца
Веб-игра «За! Сквер» о протестах в Екатеринбурге
«Дикий филин» совместно с CodeGang запилил игру об акциях в сквере у Театра драмы