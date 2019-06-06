Политолог Федор Крашенинников — о списке мест для будущего собора святой Екатерины

Давайте честно, нас явно готовят к возвращению стройки в сквер и все остальное — просто отвлекающие маневры. Рассмотрим список локаций, якобы составленный после тщательной обработки обращений горожан.

Начнем с того, что в топе мэрии лидирует именно сквер у театра (он под номером 3). Почему?

Потому что про номер 1 (пустырь на Фурманова-Белинского, — прим. ред.) нам скажут, что это земля ФСБ и там нельзя строить, а про номер 2 (недостроенная гостиница «Дели» у Цирка, — прим. ред.) — что это земля частника, который заломил несуразные деньги. Короче говоря, два этих пункта вылетят — и извольте, лидер предпочтений — наш любимый сквер.

Федор крашенинников, политилог