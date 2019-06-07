5 мая, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
Новости7 июня 2019

Снос водонапорной башни на Сортировке Объект на Червонной, который пытались спасти активисты, был уничтожен

Снос водонапорной башни на Сортировке
РедакторАлексей Шахов

Старую водонапорную башню на улице Червонной, 19 снесли утром 7 июня. Фотографии и видео со сносом опубликовал активист Ильдар Хабибуллин, который пытался спасти и переосмыслить объект.

Активисты хотели сделать из башни культурный центр, чтобы «переломить ситуацию депрессивного состояния Сортировки» и даже обращались в Управление охраны объектов культурного наследия с просьбой провести проверку строения, но снос состоялся раньше, чем прошла проверка.

Фото, видео: Ильдар Хабибуллин

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Пять сувениров для тех, кто не хочет расставаться с телебашней
Пять сувениров для тех, кто не хочет расставаться с телебашней Значок, макет, эскиз татуировки и футболка от уральских дизайнеров
Пять сувениров для тех, кто не хочет расставаться с телебашней

Пять сувениров для тех, кто не хочет расставаться с телебашней
Значок, макет, эскиз татуировки и футболка от уральских дизайнеров

Безбашенные: Как в Екатеринбурге взрывали телебашню
Безбашенные: Как в Екатеринбурге взрывали телебашню Обломки бетона и облака пыли в репортаже The Village о сносе 220-метрового недостроя
Безбашенные: Как в Екатеринбурге взрывали телебашню

Безбашенные: Как в Екатеринбурге взрывали телебашню
Обломки бетона и облака пыли в репортаже The Village о сносе 220-метрового недостроя

Новый клип группы «Мы» со взрывающейся телебашней

Команда Red Pepper Film сняла ролик на песню «Навсегда»

Новый клип группы «Мы» со взрывающейся телебашней
Команда Red Pepper Film сняла ролик на песню «Навсегда»

Снесенная телебашня, вековые бараки и корабль Птрк: Потери года в Екатеринбурге
Снесенная телебашня, вековые бараки и корабль Птрк: Потери года в Екатеринбурге Подборка канала «Коренной екатеринбуржец» и The Village Екатеринбург
Снесенная телебашня, вековые бараки и корабль Птрк: Потери года в Екатеринбурге

Снесенная телебашня, вековые бараки и корабль Птрк: Потери года в Екатеринбурге
Подборка канала «Коренной екатеринбуржец» и The Village Екатеринбург

Тэги

Сюжет

Прочее

Новое и лучшее

Новые рестораны и бары Петербурга

10 музыкальных историй этого года

Как разобрать, обустроить и озеленить балкон в квартире

Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах

Встречаем май: Десятки классных событий в Москве

Первая полоса

Новые рестораны и бары Петербурга
Новые рестораны и бары Петербурга Куда стоит идти прямо сейчас
Новые рестораны и бары Петербурга

Новые рестораны и бары Петербурга
Куда стоит идти прямо сейчас

10 музыкальных историй этого года
10 музыкальных историй этого года Кирилл Иванов рассказывает про все альбомы «СБПЧ», а адвокат Оксимирона и Славы КПСС объясняет, почему лучший — Замай
10 музыкальных историй этого года

10 музыкальных историй этого года
Кирилл Иванов рассказывает про все альбомы «СБПЧ», а адвокат Оксимирона и Славы КПСС объясняет, почему лучший — Замай

Как разобрать, обустроить и озеленить балкон в квартире
Как разобрать, обустроить и озеленить балкон в квартире
Как разобрать, обустроить и озеленить балкон в квартире

Как разобрать, обустроить и озеленить балкон в квартире

Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах
Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах Сочи, Туапсе, Геленджик и другие города, куда можно попасть без визы
Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах

Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах
Сочи, Туапсе, Геленджик и другие города, куда можно попасть без визы

Встречаем май: Десятки классных событий в Москве
Встречаем май: Десятки классных событий в Москве Большой концерт «Хадн дадн», спектакль «Страх и отвращение в Москве» и новый сезон в МАММ
Встречаем май: Десятки классных событий в Москве

Встречаем май: Десятки классных событий в Москве
Большой концерт «Хадн дадн», спектакль «Страх и отвращение в Москве» и новый сезон в МАММ

Чем заняться в Петербурге на майских праздниках
Чем заняться в Петербурге на майских праздниках Новые красивые магазины, корюшка, бары в Квартале писателей, неочевидные идеи для прогулок и бани
Чем заняться в Петербурге на майских праздниках

Чем заняться в Петербурге на майских праздниках
Новые красивые магазины, корюшка, бары в Квартале писателей, неочевидные идеи для прогулок и бани

Сезон сморчков, черешня и клубника: Что покупать на рынке в мае
Сезон сморчков, черешня и клубника: Что покупать на рынке в мае И что со всем этим готовить
Сезон сморчков, черешня и клубника: Что покупать на рынке в мае

Сезон сморчков, черешня и клубника: Что покупать на рынке в мае
И что со всем этим готовить

Куда можно поехать в отпуск
Куда можно поехать в отпуск От ближайшего Подмосковья до заграничных курортов и сибирских деревень
Куда можно поехать в отпуск

Куда можно поехать в отпуск
От ближайшего Подмосковья до заграничных курортов и сибирских деревень

Где гулять в Москве
Где гулять в Москве 9 маршрутов и музыка для них
Где гулять в Москве

Где гулять в Москве
9 маршрутов и музыка для них

Как приготовить пасхальный кулич дома
Как приготовить пасхальный кулич дома
Как приготовить пасхальный кулич дома

Как приготовить пасхальный кулич дома

Главреды вспоминают лучшие тексты The Village
Главреды вспоминают лучшие тексты The Village
Главреды вспоминают лучшие тексты The Village

Главреды вспоминают лучшие тексты The Village

Как увольняться, спрашивать о зарплате и противостоять манипуляциям на работе
Как увольняться, спрашивать о зарплате и противостоять манипуляциям на работе Отвечаем на рабочие вопросы в День труда
Как увольняться, спрашивать о зарплате и противостоять манипуляциям на работе

Как увольняться, спрашивать о зарплате и противостоять манипуляциям на работе
Отвечаем на рабочие вопросы в День труда

Как в инстаграме появились сторис
Как в инстаграме появились сторис И почему Facebook так и не купил Snapchat
Как в инстаграме появились сторис

Как в инстаграме появились сторис
И почему Facebook так и не купил Snapchat

Смеяться, плакать или мечтать: Как выглядит современное искусство эпохи пандемии
Смеяться, плакать или мечтать: Как выглядит современное искусство эпохи пандемии Спекуляции, фейки, прогнозы коронацены в «Гараже»
Смеяться, плакать или мечтать: Как выглядит современное искусство эпохи пандемии

Смеяться, плакать или мечтать: Как выглядит современное искусство эпохи пандемии
Спекуляции, фейки, прогнозы коронацены в «Гараже»

Как тратить деньги и зарабатывать на этом
Промо
Как тратить деньги и зарабатывать на этом Разбираемся с ВТБ, Mastercard и Ксенией Дукалис
Как тратить деньги и зарабатывать на этом
Промо

Как тратить деньги и зарабатывать на этом
Разбираемся с ВТБ, Mastercard и Ксенией Дукалис

Гид по Гатчине — новой столице Ленобласти

Гид по Гатчине — новой столице Ленобласти

Гид по Гатчине — новой столице Ленобласти

Гид по Гатчине — новой столице Ленобласти

Новое кафе Dada на «Новокузнецкой», здоровая еда в CGC на Патриках, еще один фуд-холл Eat Market — теперь на Ленинградке
Новое кафе Dada на «Новокузнецкой», здоровая еда в CGC на Патриках, еще один фуд-холл Eat Market — теперь на Ленинградке
Новое кафе Dada на «Новокузнецкой», здоровая еда в CGC на Патриках, еще один фуд-холл Eat Market — теперь на Ленинградке

Новое кафе Dada на «Новокузнецкой», здоровая еда в CGC на Патриках, еще один фуд-холл Eat Market — теперь на Ленинградке

Перерыв на игру: Помогите волку пройти рабочий лабиринт
Спецпроекты
Перерыв на игру: Помогите волку пройти рабочий лабиринт И узнайте, где черпать силы, чтобы офис не казался дремучим лесом
Перерыв на игру: Помогите волку пройти рабочий лабиринт
Спецпроекты

Перерыв на игру: Помогите волку пройти рабочий лабиринт
И узнайте, где черпать силы, чтобы офис не казался дремучим лесом

Интервью с режиссером «Кровопийц» Юлианом Радльмайером
Интервью с режиссером «Кровопийц» Юлианом Радльмайером О соблазне левых идей, советской пропаганде, берлинской жизни и Льве Толстом
Интервью с режиссером «Кровопийц» Юлианом Радльмайером

Интервью с режиссером «Кровопийц» Юлианом Радльмайером
О соблазне левых идей, советской пропаганде, берлинской жизни и Льве Толстом

Криптоарт — новый этап в истории искусства
Криптоарт — новый этап в истории искусства Почему туда пришли бизнесмены, художники и Пэрис Хилтон
Криптоарт — новый этап в истории искусства

Криптоарт — новый этап в истории искусства
Почему туда пришли бизнесмены, художники и Пэрис Хилтон

Подпишитесь на рассылку