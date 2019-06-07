Новости7 июня 2019
Снос водонапорной башни на Сортировке Объект на Червонной, который пытались спасти активисты, был уничтожен
Старую водонапорную башню на улице Червонной, 19 снесли утром 7 июня. Фотографии и видео со сносом опубликовал активист Ильдар Хабибуллин, который пытался спасти и переосмыслить объект.
Активисты хотели сделать из башни культурный центр, чтобы «переломить ситуацию депрессивного состояния Сортировки» и даже обращались в Управление охраны объектов культурного наследия с просьбой провести проверку строения, но снос состоялся раньше, чем прошла проверка.
Фото, видео: Ильдар Хабибуллин
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