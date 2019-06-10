Москвичи выбрали три округа, в которых пройдет электронное голосование Всего в голосовании на портале «Активный гражданин» приняли участие 4 852 человека
Москвичи определили три округа, в которых пройдет эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
- Зеленоград (проголосовали 83 %)
- Бибирево, Лианозово и Северный (79,7 %)
- Центральное и Южное Чертаново (77, 2 %)
Всего в голосовании на портале «Активный гражданин» приняли участие 4 852 человека, отметил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Чтобы проголосовать онлайн, избиратели должны подать заявление через портал госуслуг минимум за три дня до выборов. Его зарегистрируют, если пользователь правильно укажет паспортные данные и адрес, а затем пройдет дополнительную проверку. В день выборов участник получит в личном кабинете доступ к электронному бюллетеню.
Чтобы организовать онлайн-голосование и подвести его итоги, в Москве создадут специальный участковый избирком.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о проведении экспериментального электронного голосования на выборах в Мосгордуму. Избиратели смогут участвовать в выборах как в традиционном формате, так и онлайн через портал госуслуг.
В Москве прошли протесты против новой формы голосования. Некоторые горожане считают, что нововведения приведут к фальсификациям на осенних выборах и ограничат возможности контроля за голосованием со стороны общественности.
Источник: «Интерфакс»
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