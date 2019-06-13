В Измайловском кремле загорелось одно из зданий (обновлено) На месте работают пожарные
На востоке Москвы загорелось одно из зданий Измайловского кремля, сообщили ТАСС и агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Пожар произошел на первом этаже здания рынка «Вернисаж» по адресу Измайловское шоссе, 73ж. Огонь перешел на второй этаж, рассказали источники ТАСС в экстренных службах. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, на место приехали пожарные. В московском МЧС позже подтвердили эту информацию и уточнили, что сведений о пострадавших не поступало.
UPD (23:18): Пожар в Измайловском кремле локализовали. Креативный директор «Нового вернисажа» Евгений Волк рассказал The Village, что не видел открытого огня. Он добавил, что на место приехало более 12 пожарных машин.
UPD (23:29): Пожар полностью потушили, никто не пострадал.
Источники: ТАСС, агентство «Москва»