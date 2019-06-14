Венская школа независимого кино Фридл Кубелки проведет бесплатные воркшопы в Москве Ученики снимут собственный фрагмент на 16-миллиметровую пленку
С 11 по 14 июля в Москве пройдет бесплатный воркшоп Венской школы независимого кино Фридл Кубелки «Встреча с материальным».
Участники научатся работать с 16-миллиметровой пленкой под руководством режиссеров Филиппа Флейшмана и Магдалены Пфайфер и снимут собственный фрагмент. В конце программы состоится открытый показ работ.
Для участия нужно заполнить заявки на английском языке на сайте IV Московского международного фестиваля экспериментального кино. Их примут до 17 июня, всего будет отобрано 12 учеников. Также они получат аккредитацию на MIEFF.
Источник: «Искусство кино»
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