Мобильное приложение TikTok решило сотрудничать с российскими властями и пообещало соблюдать российские законы.

В компании добавили, что заботятся о безопасности российских пользователей и создают для них «позитивную среду». Представители сервиса пояснили ТАСС, что предлагают пользователям инструменты для обеспечения безопасности, настройки конфиденциальности, а также «технологии и стратегии модерации для устранения несоответствующего контента».

При этом 13 мая Роскомнадзор заявил, что будет в течение месяца проверять, распространяет ли TikTok детскую порнографию и другую запрещенную информацию.