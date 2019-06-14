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Новости14 июня 2019

TikTok пообещал сотрудничать с российскими властями. Ранее РКН начал искать там запрещенный контент Речь идет в том числе о детской порнографии

РедакторАлена Дергачева

Мобильное приложение TikTok решило сотрудничать с российскими властями и пообещало соблюдать российские законы.

В компании добавили, что заботятся о безопасности российских пользователей и создают для них «позитивную среду». Представители сервиса пояснили ТАСС, что предлагают пользователям инструменты для обеспечения безопасности, настройки конфиденциальности, а также «технологии и стратегии модерации для устранения несоответствующего контента».

При этом 13 мая Роскомнадзор заявил, что будет в течение месяца проверять, распространяет ли TikTok детскую порнографию и другую запрещенную информацию. 

 The Village рассказывал, почему китайское приложение TikTok стало популярным.

Источник: ТАСС

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