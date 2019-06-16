Епархия отказалась строить храм святой Екатерины в сквере у Театра драмы Церковь решила найти для собора новое место
Екатеринбургская епархия отказалась строить храм святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Об этом говорится в обращении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на сайте епархии.
В обращении говорится о «строительстве собора святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте».
«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы. Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью Божественному Промыслу, ведущему нас Ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра», — говорит архипастырь
Церковь говорит, что всегда хотела «только святости и мира», но третий раз переносить стройку — это уже последняя мера и больше менять место для храма святой Екатерины православные не намерены. «У нас не осталось щек, которые мы ещё не подставляли под удар», — отмечает епархия.
Также в обращении отмечено, что храм не будет построен в каком-либо сквере или на территории зелёных насаждений, да и вообще на общественной территории.
Напомним, что начало строительства собора святой Екатерины в сквере у Театра драмы обернулось волной протестов с тысячами участников.
Источник: Пресс-служба епархии