Екатеринбургская епархия отказалась строить храм святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Об этом говорится в обращении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на сайте епархии.

В обращении говорится о «строительстве собора святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте».

«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы. Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью Божественному Промыслу, ведущему нас Ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра», — говорит архипастырь