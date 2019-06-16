«В атмосфере тотальной лжи и обмана». Митрополит Кирилл — об отказе от строительства храма в сквере Екатеринбургская епархия отказалась строить собор святой Екатерины у Театра драмы
Утром 16 июня Екатеринбургская епархия опубликовала обращение, в котором говорится, что церковь отказывается от идеи построить собор святой Екатерины в сквере у Театра драмы и больше не претендует на зеленые зоны и общественные пространства города. В тексте цитируются слова митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, чья речь вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях — например, журналист Дмитрий Колезев прокомментировал ее так: «К сожалению, хватает недобрых выражений о защитниках сквера, но в данном случае решение важнее тех слов, в которые оно облечено».
The Village публикует главные цитаты из обращения архипастыря.
О Екатеринбурге, как городе без храма и протестующих горожанах
89 лет Екатеринбург живет без храма, посвященного своей небесной покровительнице. Его стены не мешали построению справедливого общественного устройства, его колокола не тушили доменных печей, а его иконы не снижали урожайность пшеницы. Почему же новая власть, якобы в интересах рабочих и крестьян, снесла с лица земли этот величественный собор, даже не пытаясь прикрыть бессмысленность своего действия сооружением чего-либо на его месте?
Не храм, а Бога они вытесняют из своей жизни. И вот Спаситель, Источник воды живой — мешает фонтану
Христос, освятивший Своими стопами Генисаретское озеро — изгоняется с Исетского пруда, а Господу, произрастившему «из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая» — не находится места среди Его собственных деревьев.
Об отказе строить храм в сквере
Несмотря на всю ложь пропаганды, сквозь которую слабому ручейку правды нельзя было и пробиться, тем не менее именно за сквер у Драмтеатра поступило подавляющее большинство предложений.
Голоса, внешне уверенные в том, что горожане не хотят строительства храма в ранее узаконенном месте, выхватывая инициативу друг у друга, трусливо требуют убрать его из списка. Потому что боятся, что вся ложь лукавых социологических опросов может быть опровергнута честным и прямым голосованием.
В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы.
И если первый раз это случай, а второй раз совпадение, то третий раз — это закономерность, которую мы не можем не заметить. У нас не осталось щек, которые мы еще не подставляли под удар
О будущем месте для застройки и городских активистах
Мы услышали аргументы защитников сквера от застройки и согласились с тем, что площадка под строительство кафедрального собора не будет располагаться в каком-либо сквере или на территории зеленых насаждений, да и вообще на общественной территории. Мы слышали от сторонников сквера, что их протест связан с защитой общественных территорий от застройки и не возник бы, если бы строить начали на выкупленной земле.
И хотя мы многократно убеждались, что не стоит верить ни единому их слову, сделаем так, как они хотят в очередной раз.
Мы рады, что тезис о том, что Церковь, власть и большинство горожан разошлись в своих мнениях — оказался злонамеренной ложью тех людей, кто хотел бы, чтоб так было и на самом деле, кто за огромные деньги пытается сформировать именно это разделение.
Мы обязательно в скором времени начнем строительство собора святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте.
Источник: Сайт епархии