Табличка «Город бесов» на въезде в Екатеринбург Фраза Владимира Соловьева появилась под официальной табличкой города
На въезде в Екатеринбург по Новокольцовской трассе появилась табличка «Город бесов». Фотографии из разных источников опубликовал Е1.
Надпись выполнена в том же стиле, что и официальные городские таблички. Ее видят все, кто въезжают в Екатеринбург из аэропорта Кольцово. Ранее с темой городских табличек работал уличный художник Слава Птрк, заменив слово «Екатеринбург» на «Грязьбург».
Напомним, что «Городом бесов» Екатеринбург назвал ведущий Владимир Соловьев, отзываясь так об уральцах, которые вышли отстаивать сквер у Театра драмы. 16 июня епархия решила больше не трогать сквер и зеленые зоны города, выступив с пламенной речью.
Источник, фотографии: Е1
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