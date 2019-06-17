У МЧС появится собственный храм в Москве Его достроят к 30-летию ведомства
Храм в честь Смоленской иконы Божией Матери в районе Фили-Давыдково станет главным храмом МЧС, рассказал депутат Госдумы и куратор программы строительства православных храмов в Москве Владимир Ресин.
Ведомство «берет шефство» над храмом, отметил Ресин. «У нас появится собственный храм, чей колокольный звон мы сможем слышать из окон кабинетов», — заявил замглавы МЧС Александр Чуприян. По его словам, спасателей и священнослужителей «связывает общая идея помощи ближнему».
Здание планируют достроить к концу декабря следующего года, к 30-летию министерства. Двухъярусный однокупольный храм с колокольней строят в стиле владимирской школы православного зодчества. Он вместит около 800 прихожан.
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