Храм в честь Смоленской иконы Божией Матери в районе Фили-Давыдково станет главным храмом МЧС, рассказал депутат Госдумы и куратор программы строительства православных храмов в Москве Владимир Ресин.

Ведомство «берет шефство» над храмом, отметил Ресин. «У нас появится собственный храм, чей колокольный звон мы сможем слышать из окон кабинетов», — заявил замглавы МЧС Александр Чуприян. По его словам, спасателей и священнослужителей «связывает общая идея помощи ближнему».

Здание планируют достроить к концу декабря следующего года, к 30-летию министерства. Двухъярусный однокупольный храм с колокольней строят в стиле владимирской школы православного зодчества. Он вместит около 800 прихожан.