Минтранс — о том, почему не следует финансировать вторую ветку метро в Екатеринбурге

Федеральный Минтранс порекомендовал Дмитрию Медведеву не выделять бюджетные деньги на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге к 300-летию города. Письмо руководителя ведомства Евгения Дитриха опубликовало агентство ЕАН.

В связи с тем, что Свердловской областью не проведена работа по расчету и оценке общественных затрат и общих социальных эффектов, связанных с реализацией проекта, а также учитывая комплексное развитие альтернативных видов городского пассажирского транспорта и варианты привлечения внебюджетных источников финансирования, министерство транспорта РФ считает принятие решения о выделении средств из федерального бюджета на проектирование второй ветки метрополитена в Екатеринбурге преждевременным Евгений Дитрих, глава Минтранса

В письме также отмечается, что у уральской подземке упал пассажиропоток, что также стало причиной отказать в финансировании.

Напомним, что к 2023 году городские власти хотели достроить уральское метро, проложив 12 станций: соединить ВИЗ и ЖБИ новой веткой, а также продлить первую линию. Для этого из федерального бюджета просили 74,5 миллиарда рублей. Ранее вице-мэр по внутренней и информационной политике Екатерина Куземка запугивала горожан, сообщая, что они не получат второй ветки, если продолжат протесты в сквере.