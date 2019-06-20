Соловей и помет в телевизоре в центре Екатеринбурга Возле сквер у Театра драмы появился новый рисунок
На набережной у сквера возле Театра драмы появился новый рисунок, на котором соловей поет песню и выпускает свое помет прямо из телевизора. Фотографию опубликовал телеграм-канал Street Art Hunter.
Автор канала Александр Янг сообщил, что художник, нарисовавший это, хочет остаться неизвестным. Новый рисунок появился на месте плаката Mr. Browngreen «Черти».
Напомним, что «Соловьиный помет» — это шутка Ивана Урганта, в 2017 году шоумен сказал, что такая передача могла бы выходить на телеканале «Россия», намекая на ведущего Владимира Соловьева, что сильно обидело последнего. В 2019 году Соловьев активно принимал участие в освещении протестов в сквере у Театра драмы, называя екатеринбург «Городом бесов» и унижая горожан, желающих сохранить сквер.
Фотография: Street Art Hunter
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