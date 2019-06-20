Аукцион по выбору фирм для организации торговли и прокатов на Нижневолжской набережной состоялся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА «В городе N».

На набережной начнут продавать овощи и фрукты, напитки, сладкую вату, а в прокат можно будет взять велосипеды, гироскутеры, самокаты и велорикши.

В данный момент разыграли 24 из 29 мест для торговых точек. После заключения договоров в бюджет города поступило около 3 миллионов рублей, что в 10 раз больше, чем лоты стоили изначально.