ArchDaily и «Стрелка» примут заявки на конкурс для молодых архитекторов Победители смогут снять документальный фильм о своем проекте
Портал ArchDaily и «Стрелка» объявили конкурс для молодых архитекторов, которые отстаивают новый подход к проектированию.
Принять участие могут специалисты из 15 стран: России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Украины, Узбекистана и Эстонии.
Организаторы примут любые проекты не старше 2014 года, в том числе жилые и офисные здания, торговые и культурные центры и общественные пространства. Возраст бюро не должен превышать десяти лет. Подать заявку можно до 10 июля.
В выборе лучших работ примут участие читатели ArchDaily и Strelka Mag. Победитель сможет снять документальный фильм о своем проекте. Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте.
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